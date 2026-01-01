نشر Jitsu بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر التي تلتقط أحداث المنتجات وتبثها إلى مستودع البيانات الخاص بك، وأدوات التسويق، وواجهات برمجة التطبيقات في الوقت الحقيقي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jitsu
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jitsu
Jitsu هي منصة بيانات عملاء مفتوحة المصدر مصممة للمهندسين كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Segment. تلتقط أحداث المنتج والموقع الإلكتروني عبر حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية، وتعالجها باستخدام دوال JavaScript بدون خادم، وتُعيد توجيه النتائج إلى مستودعات البيانات وأدوات التسويق ونقاط نهاية HTTP المخصصة بزمن استجابة أقل من ثانية.
تُبقي استضافة Jitsu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل حمولة حدث ومعرف عميل وتكوين مسار عمل على البنية التحتية الخاصة بك — لا يوجد تسعير لكل حدث، ولا قيود على MTU، ولا احتكار للموردين. يجمع هذا النشر مسار أحداث Jitsu الكامل (وحدة التحكم، الاستيعاب، الدوار، والمجمع) جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL وClickHouse وMongoDB وRedpanda، مما يمنحك منصة بيانات عملاء (CDP) جاهزة للإنتاج في حزمة Compose واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Jitsu
تدفق الأحداث في الوقت الحقيقي
يرسل الأحداث الملتقطة إلى مستودعات البيانات ووجهات SaaS في غضون ثوانٍ، لتشغيل لوحات المعلومات المباشرة والجماهير وتحليلات المنتج.
وجهات المستودعات المحلية
يقوم بتحميل الأحداث مباشرة إلى Snowflake و BigQuery و Redshift و ClickHouse و Postgres و S3 مع إدارة المخطط المضمنة — لا توجد حاجة لأداة ETL منفصلة.
دوال JavaScript
تصفية الأحداث وإثراؤها وإعادة تشكيلها باستخدام دوال JavaScript مخصصة تعمل من جانب الخادم قبل وصول الأحداث إلى الوجهات.
موصلات المصدر
اسحب البيانات من قواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات SaaS والملفات باستخدام موصلات Singer و Airbyte للاستيعاب الدفعي جنبًا إلى جنب مع التدفقات في الوقت الفعلي.
تخزين ملف تعريف المستخدم
الحفاظ على ملفات تعريف موحدة للزوار والمستخدمين في MongoDB لحل مشكلة الهوية عبر الأجهزة، والتجزئة، وحالات استخدام التخصيص.
خصوصية الاستضافة الذاتية
احتفظ ببيانات أحداث العملاء والمعرفات ومعلومات التعريف الشخصية (PII) داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يقوم Jitsu أبدًا بالاتصال بالخارج ولا يضيف أي بائعين خارجيين إلى مسار بياناتك.
لماذا تشغّل Jitsu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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