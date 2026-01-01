Jitsu هي منصة بيانات عملاء مفتوحة المصدر مصممة للمهندسين كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Segment. تلتقط أحداث المنتج والموقع الإلكتروني عبر حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية، وتعالجها باستخدام دوال JavaScript بدون خادم، وتُعيد توجيه النتائج إلى مستودعات البيانات وأدوات التسويق ونقاط نهاية HTTP المخصصة بزمن استجابة أقل من ثانية.

تُبقي استضافة Jitsu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل حمولة حدث ومعرف عميل وتكوين مسار عمل على البنية التحتية الخاصة بك — لا يوجد تسعير لكل حدث، ولا قيود على MTU، ولا احتكار للموردين. يجمع هذا النشر مسار أحداث Jitsu الكامل (وحدة التحكم، الاستيعاب، الدوار، والمجمع) جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL وClickHouse وMongoDB وRedpanda، مما يمنحك منصة بيانات عملاء (CDP) جاهزة للإنتاج في حزمة Compose واحدة.