انشر Mazanoke بتثبيت بنقرة واحدة.
مُحسِّن صور يعتمد على المتصفح ويضع الخصوصية أولاً، يقوم بضغط وتحويل الصور دون رفعها إلى أي خادم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mazanoke
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mazanoke
Mazanoke هو مُحسِّن صور مستضاف ذاتيًا يعمل بالكامل في المتصفح. عندما يقوم المستخدمون بضغط الصور أو تغيير حجمها أو تحويلها من خلال واجهة Mazanoke، تتم جميع المعالجة محليًا على أجهزتهم - لا يتم إرسال أي بيانات صور إلى الخادم أو أي طرف ثالث. وهذا يجعله مناسبًا لمعالجة الصور الحساسة التي لا يمكن تحميلها إلى أدوات الضغط السحابية.
على عكس خدمات تحسين الصور المستضافة، فإن استضافة Mazanoke ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك نقطة نهاية خاصة ومتاحة دائمًا لمعالجة الصور. وهو يدعم مجموعة واسعة من التنسيقات، ويقوم تلقائيًا بتجريد بيانات EXIF الوصفية مثل موقع GPS والطوابع الزمنية، ويمكن حمايته بمصادقة HTTP الأساسية الاختيارية لتقييد الوصول.
الميزات الرئيسية لـ Mazanoke
المعالجة داخل المتصفح
يتم تشغيل جميع عمليات ضغط وتحويل الصور محليًا في المتصفح — لا يتم إرسال أي بيانات صور إلى الخادم أو أي خدمة خارجية.
تحويل متعدد التنسيقات
تحويل بين JPEG و PNG و WebP و AVIF و HEIC و GIF و ICO و TIFF بأي تركيبة مع إعدادات جودة قابلة للتعديل.
إزالة EXIF تلقائيًا
إزالة البيانات الوصفية المضمنة بما في ذلك موقع GPS والطوابع الزمنية ومعلومات الكاميرا من الصور قبل المشاركة.
مصادقة HTTP الأساسية
الوصول محمي بواسطة مصادقة HTTP الأساسية بشكل افتراضي، مما يحافظ على تقييد مثيلك على المستخدمين المصرح لهم فقط.
دعم PWA دون اتصال بالإنترنت
قم بتثبيت Mazanoke كتطبيق ويب تقدمي لمعالجة الصور دون اتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
لماذا تشغّل Mazanoke على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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