Mazanoke هو مُحسِّن صور مستضاف ذاتيًا يعمل بالكامل في المتصفح. عندما يقوم المستخدمون بضغط الصور أو تغيير حجمها أو تحويلها من خلال واجهة Mazanoke، تتم جميع المعالجة محليًا على أجهزتهم - لا يتم إرسال أي بيانات صور إلى الخادم أو أي طرف ثالث. وهذا يجعله مناسبًا لمعالجة الصور الحساسة التي لا يمكن تحميلها إلى أدوات الضغط السحابية.

على عكس خدمات تحسين الصور المستضافة، فإن استضافة Mazanoke ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك نقطة نهاية خاصة ومتاحة دائمًا لمعالجة الصور. وهو يدعم مجموعة واسعة من التنسيقات، ويقوم تلقائيًا بتجريد بيانات EXIF الوصفية مثل موقع GPS والطوابع الزمنية، ويمكن حمايته بمصادقة HTTP الأساسية الاختيارية لتقييد الوصول.