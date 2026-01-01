انشر Novu بنقرة واحدة.
بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات لإرسال إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية وداخل التطبيق عبر واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Novu
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Novu
Novu هي منصة بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات تمنح فرق المنتجات والهندسة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإرسال الإشعارات عبر كل قناة — البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، الإشعارات الفورية، داخل التطبيق، والدردشة. بدلاً من دمج مزودين منفصلين لكل قناة، يقوم Novu بتوجيه جميع الإشعارات عبر نظام واحد مزود بمنشئ سير عمل مرئي، وتفضيلات القناة لكل مستخدم، وسجل تسليم لتصحيح أخطاء الإرسال الفاشلة.
تضمن استضافة Novu ذاتيًا بقاء محتوى الإشعارات وبيانات المشتركين وبيانات اعتماد المزود بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل إشعار، ولا تغادر أي بيانات خوادمك، وتحكم كامل في حدود المعدل وسياسات إعادة المحاولة — مما يجعله الخيار الأمثل للتطبيقات الحساسة للخصوصية والفرق التي تحتاج إلى تكاليف إشعارات يمكن التنبؤ بها على نطاق واسع.
الميزات الرئيسية لـ Novu
التسليم متعدد القنوات
أرسل إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية وداخل التطبيق والدردشة عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة دون دمج كل مزود على حدة.
منشئ سير العمل البصري
صمم تسلسلات إشعارات متعددة الخطوات مع منطق التفرع والتأخيرات باستخدام محرر السحب والإفلات — لا يتطلب أي كود.
أكثر من 50 تكامل مزود
اتصل بـ SendGrid وTwilio وFCM وSlack وأكثر من 50 مزودًا آخر من خلال عمليات تكامل مدمجة تتم إدارتها بالكامل من واجهة مستخدم لوحة التحكم.
تفضيلات المشترك
اسمح للمستخدمين بالتحكم في قنوات الإشعارات التي يتلقونها لكل موضوع، مما يقلل من إلغاء الاشتراكات ويحسن التفاعل طويل الأمد.
قابلية مراقبة التسليم
افحص حالة كل إشعار في سجل تسليم في الوقت الفعلي مع عدد مرات إعادة المحاولة، واستجابات المزود، وتفاصيل الأخطاء.
لماذا تشغّل Novu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."