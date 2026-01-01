Novu هي منصة بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات تمنح فرق المنتجات والهندسة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لإرسال الإشعارات عبر كل قناة — البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، الإشعارات الفورية، داخل التطبيق، والدردشة. بدلاً من دمج مزودين منفصلين لكل قناة، يقوم Novu بتوجيه جميع الإشعارات عبر نظام واحد مزود بمنشئ سير عمل مرئي، وتفضيلات القناة لكل مستخدم، وسجل تسليم لتصحيح أخطاء الإرسال الفاشلة.

تضمن استضافة Novu ذاتيًا بقاء محتوى الإشعارات وبيانات المشتركين وبيانات اعتماد المزود بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل إشعار، ولا تغادر أي بيانات خوادمك، وتحكم كامل في حدود المعدل وسياسات إعادة المحاولة — مما يجعله الخيار الأمثل للتطبيقات الحساسة للخصوصية والفرق التي تحتاج إلى تكاليف إشعارات يمكن التنبؤ بها على نطاق واسع.