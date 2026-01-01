انشر Grafana Loki بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام تجميع سجلات قابل للتوسع أفقيًا مستوحى من بروميثيوس، مصمم للفهرسة الفعالة من حيث التكلفة للعلامات بدلاً من النص الكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grafana Loki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grafana Loki
Grafana Loki هو نظام تجميع سجلات مفتوح المصدر بناه Grafana Labs الذي يتبع نهج بروميثيوس في التعامل مع السجلات — فهو يفهرس فقط مجموعة صغيرة من تسميات البيانات الوصفية لكل تدفق بدلاً من محتوى السجل الكامل، مما يحافظ على تكاليف التخزين والنفقات التشغيلية أقل بكثير من قواعد بيانات السجلات التقليدية. يتم دفع السجلات بواسطة وكلاء مثل Promtail أو Grafana Alloy أو Fluent Bit أو Vector ويتم الاستعلام عنها باستخدام LogQL.
يجمع هذا القالب Loki مع Grafana المكون مسبقًا كواجهة مستخدم ويوفر Loki مسبقًا كمصدر بيانات افتراضي، لذلك يمكن البحث في السجلات في عرض الاستكشاف بمجرد تشغيل المكدس. يؤدي الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الاحتفاظ بسجلات التطبيقات الحساسة وسجلات التدقيق بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت.
الميزات الرئيسية لـ Grafana Loki
الفهرسة المبنية على التسميات
يقوم Loki بفهرسة عدد قليل فقط من تسميات البيانات الوصفية لكل تدفق سجل بدلاً من الحمولة الكاملة، مما يقلل من تكلفة التخزين والذاكرة مقارنةً بالمحركات المشابهة لـ Elasticsearch.
لغة استعلام LogQL
سجلات الاستعلام بصيغة مستوحاة من PromQL تدعم التصفية والتحليل واستخراج المقاييس، حتى تتمكن من رسم معدلات الأخطاء وزمن الوصول مباشرة من سطور السجل.
واجهة مستخدم Grafana المجمعة
مثيل Grafana المضمن يأتي مع Loki مهيأ مسبقًا كمصدر بيانات، جاهز لعرض الاستكشاف ولوحات المعلومات والتنبيه الموحد من اليوم الأول.
استيعاب متعدد الوكلاء
قبول السجلات من Promtail، Grafana Alloy، Fluent Bit، Vector، Logstash، وأي عميل يدعم واجهة برمجة تطبيقات Loki للدفع لجمع مرن عبر مكدسك.
تنبيهات موحدة
تحديد قواعد التنبيه المستندة إلى LogQL عبر Grafana وتوجيه الإشعارات إلى Slack و PagerDuty والبريد الإلكتروني و webhooks جنبًا إلى جنب مع تنبيهات المقاييس الحالية لديك.
تخزين مدعوم بنظام الملفات
يحافظ وضع الثنائي الفردي الافتراضي على الأجزاء وفهرس TSDB في وحدة تخزين Docker على القرص، دون الحاجة إلى مخزن كائنات خارجي للبدء.
لماذا تشغّل Grafana Loki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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