Grafana Loki هو نظام تجميع سجلات مفتوح المصدر بناه Grafana Labs الذي يتبع نهج بروميثيوس في التعامل مع السجلات — فهو يفهرس فقط مجموعة صغيرة من تسميات البيانات الوصفية لكل تدفق بدلاً من محتوى السجل الكامل، مما يحافظ على تكاليف التخزين والنفقات التشغيلية أقل بكثير من قواعد بيانات السجلات التقليدية. يتم دفع السجلات بواسطة وكلاء مثل Promtail أو Grafana Alloy أو Fluent Bit أو Vector ويتم الاستعلام عنها باستخدام LogQL.

يجمع هذا القالب Loki مع Grafana المكون مسبقًا كواجهة مستخدم ويوفر Loki مسبقًا كمصدر بيانات افتراضي، لذلك يمكن البحث في السجلات في عرض الاستكشاف بمجرد تشغيل المكدس. يؤدي الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) إلى الاحتفاظ بسجلات التطبيقات الحساسة وسجلات التدقيق بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت.