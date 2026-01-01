نشر Sshwifty بنقرة واحدة.
عميل SSH و Telnet قائم على المتصفح يتيح لك الوصول إلى الخوادم البعيدة من أي متصفح ويب دون الحاجة لتثبيت عملاء محليين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Sshwifty
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Sshwifty
Sshwifty هو عميل SSH و Telnet قائم على الويب ومستضاف ذاتيًا يحول أي متصفح حديث إلى محطة طرفية كاملة الوظائف للوصول إلى الخادم عن بعد. يدعم مصادقة SSH بكلمة المرور والمفتاح العام والمصادقة التفاعلية عبر لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى Telnet العادي، مما يلغي الحاجة إلى تثبيت أو تكوين عملاء أصليين على كل محطة عمل.
تمنح استضافة Sshwifty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفريق نقطة دخول مشتركة واحدة لإدارة الأجهزة البعيدة من أي مكان — الهواتف، الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشركات المقيدة، أو الأكشاك — مع الحفاظ على التحكم في الوصول بواسطة مفتاح مشترك. يمكن للمسؤولين تحديد إعدادات مسبقة للمضيفين، وتقييد الاتصالات بالأهداف المعتمدة، ومراجعة حركة المرور من خلال خطافات جانب الخادم، دون تعريض منافذ SSH للإنترنت العام.
الميزات الرئيسية لـ Sshwifty
SSH و Telnet
اتصل بخوادم SSH باستخدام كلمة المرور، أو المفتاح العام، أو المصادقة التفاعلية عبر لوحة المفاتيح، والوصول إلى مضيفي Telnet القديمة من نفس الواجهة.
لا تثبيت للعميل
يعمل بالكامل في المتصفح بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الأجهزة البعيدة من الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو محطات العمل المقيدة دون الحاجة إلى تثبيت برنامج طرفي أصلي.
الإعدادات المسبقة للاتصال
يحدد المسؤولون إعدادات مضيف مسبقة قابلة لإعادة الاستخدام مع بيانات اعتماد مضمنة، بحيث يتصل المستخدمون فقط بالخوادم المعتمدة مسبقًا من قائمة منسقة.
خطافات من جانب الخادم
يمكن استدعاء العمليات الخارجية قبل كل اتصال لفرض التحقق المخصص أو التسجيل أو التدقيق دون تعديل العميل.
مفتاح وصول فردي
احمِ واجهة الويب بمفتاح مشترك واحد يتم تكوينه عند النشر بحيث يصل المستخدمون المصرح لهم فقط إلى شاشة الاتصال.
لماذا تشغّل Sshwifty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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