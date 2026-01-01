Sshwifty هو عميل SSH و Telnet قائم على الويب ومستضاف ذاتيًا يحول أي متصفح حديث إلى محطة طرفية كاملة الوظائف للوصول إلى الخادم عن بعد. يدعم مصادقة SSH بكلمة المرور والمفتاح العام والمصادقة التفاعلية عبر لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى Telnet العادي، مما يلغي الحاجة إلى تثبيت أو تكوين عملاء أصليين على كل محطة عمل.

تمنح استضافة Sshwifty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفريق نقطة دخول مشتركة واحدة لإدارة الأجهزة البعيدة من أي مكان — الهواتف، الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشركات المقيدة، أو الأكشاك — مع الحفاظ على التحكم في الوصول بواسطة مفتاح مشترك. يمكن للمسؤولين تحديد إعدادات مسبقة للمضيفين، وتقييد الاتصالات بالأهداف المعتمدة، ومراجعة حركة المرور من خلال خطافات جانب الخادم، دون تعريض منافذ SSH للإنترنت العام.