انشر Casdoor بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول مع OAuth 2.0 و OIDC و SAML لتسجيل الدخول الموحد المركزي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Casdoor
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Casdoor
Casdoor هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول (IAM) يعمل كخادم مصادقة مركزي لتطبيقاتك. تم تصميمه بدعم جاهز لـ OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML و LDAP، وهو يتيح لأي تطبيق تفويض تسجيل دخول المستخدم إلى خدمة موثوقة واحدة — مما يلغي أنظمة تسجيل الدخول لكل تطبيق ويمنح المستخدمين مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد عبر مكدسك بالكامل.
تبقي استضافة Casdoor ذاتيًا بيانات اعتماد المستخدمين وبيانات الجلسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. المصادقة متعددة العوامل المدمجة، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والأذونات الدقيقة عبر Casbin تجعله منصة هوية كاملة للفرق من أي حجم.
الميزات الرئيسية لـ Casdoor
بروتوكولات SSO عالمية
يتيح دعم OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML لـ Casdoor العمل كمزود هوية لأي تطبيق تقريبًا جاهزًا للاستخدام.
المصادقة متعددة العوامل
فرض TOTP، مفاتيح أجهزة WebAuthn، رموز الرسائل القصيرة، أو Face ID عبر جميع التطبيقات المتصلة باستخدام سياسات المصادقة متعددة العوامل (MFA) لكل تطبيق.
مزودو تسجيل الدخول الاجتماعي
تتيح الموصلات المدمجة لـ GitHub و Google و Microsoft وعشرات من الموفرين الآخرين للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الحالية.
التحكم الدقيق في الوصول
تتحكم سياسات ACL و RBAC و ABAC المدعومة بـ Casbin بدقة في المستخدمين والأدوار التي يمكنها الوصول إلى الموارد عبر مكدسك.
دعم المنظمات المتعددة
إدارة مؤسسات متعددة ومعزولة مع مجموعات مستخدمين وتطبيقات وسياسات منفصلة من خلال مثيل Casdoor واحد.
لماذا تشغّل Casdoor على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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