Casdoor هو نظام مفتوح المصدر لإدارة الهوية والوصول (IAM) يعمل كخادم مصادقة مركزي لتطبيقاتك. تم تصميمه بدعم جاهز لـ OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML و LDAP، وهو يتيح لأي تطبيق تفويض تسجيل دخول المستخدم إلى خدمة موثوقة واحدة — مما يلغي أنظمة تسجيل الدخول لكل تطبيق ويمنح المستخدمين مجموعة واحدة من بيانات الاعتماد عبر مكدسك بالكامل.

تبقي استضافة Casdoor ذاتيًا بيانات اعتماد المستخدمين وبيانات الجلسة تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. المصادقة متعددة العوامل المدمجة، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والأذونات الدقيقة عبر Casbin تجعله منصة هوية كاملة للفرق من أي حجم.