TubeSync هو أداة ذاتية الاستضافة بنفس نمط PVR لـ YouTube تراقب القنوات وقوائم التشغيل وتقوم تلقائيًا بتنزيل مقاطع الفيديو الجديدة فور نشرها. يعمل كمسجل فيديو رقمي (DVR) للمحتوى عبر الإنترنت، مما يحافظ على تحديث مكتبة الوسائط الخاصة بك دون تدخل يدوي.

استضافة TubeSync ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن التنزيلات تعمل باستمرار في الخلفية بينما تكون أجهزتك متوقفة. يتكامل مع خوادم الوسائط مثل Plex و Jellyfin، ويتعامل مع البيانات الوصفية والصور المصغرة تلقائيًا، ويدعم تصفية الكلمات الرئيسية وحدود الجودة لتوفير مساحة التخزين.