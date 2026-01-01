انشر TubeSync بنقرة واحدة.
قم بمزامنة وتنزيل قنوات YouTube وقوائم التشغيل تلقائيًا إلى VPS الخاص بك، مثل جهاز PVR للفيديو عبر الإنترنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TubeSync
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TubeSync
TubeSync هو أداة ذاتية الاستضافة بنفس نمط PVR لـ YouTube تراقب القنوات وقوائم التشغيل وتقوم تلقائيًا بتنزيل مقاطع الفيديو الجديدة فور نشرها. يعمل كمسجل فيديو رقمي (DVR) للمحتوى عبر الإنترنت، مما يحافظ على تحديث مكتبة الوسائط الخاصة بك دون تدخل يدوي.
استضافة TubeSync ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن التنزيلات تعمل باستمرار في الخلفية بينما تكون أجهزتك متوقفة. يتكامل مع خوادم الوسائط مثل Plex و Jellyfin، ويتعامل مع البيانات الوصفية والصور المصغرة تلقائيًا، ويدعم تصفية الكلمات الرئيسية وحدود الجودة لتوفير مساحة التخزين.
الميزات الرئيسية لـ TubeSync
مزامنة أوتوماتيكية للقنوات
راقب قنوات YouTube وقوائم التشغيل وقم بتنزيل الفيديوهات الجديدة تلقائيًا بمجرد نشرها.
تكامل Plex و Jellyfin
يتم تنظيم مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ببيانات وصفية وصور مصغرة مناسبة لاستيرادها بسلاسة إلى مكتبات Plex أو Jellyfin.
مراقبة الجودة
عيّن حدود قص الدقة القصوى وتفضيلات التنسيق لتحقيق التوازن بين جودة الفيديو ومساحة التخزين المتاحة.
تصفية الكلمات الرئيسية
قم بتصفية مقاطع الفيديو التي تريد تنزيلها بناءً على الكلمات الرئيسية في العنوان، باستثناء المحتوى الذي لا يتوافق مع اهتماماتك.
لماذا تشغّل TubeSync على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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