انشر FeedCraft بنقرة واحدة.
وسيط RSS مستضاف ذاتيًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة وتلخيص وتصفية وتنظيف أي موجز قبل أن يصل إلى قارئك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FeedCraft
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FeedCraft
FeedCraft هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لـ RSS يقع بين أي موجز مصدر وقارئك، ويقوم بتحويل كل مقال من خلال خطوات معالجة قابلة للتكوين تسمى Crafts. يمكنه استخراج النص الكامل للمقالات من الموجزات المقتطعة، وترجمة العناوين والنصوص الأساسية عبر نموذج لغوي كبير (LLM) متوافق مع OpenAI، وتوليد ملخصات ومقدمات بالذكاء الاصطناعي، وتصفية المنشورات الترويجية بقواعد اللغة الطبيعية، وحتى تحويل صفحات HTML أو واجهات برمجة تطبيقات JSON أو نتائج البحث إلى موجزات RSS جديدة تمامًا.
استضافة FeedCraft ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مقال وكل مطالبة LLM على بنية تحتية تتحكم فيها، ويزيل حدود المعدل ووقت التوقف التي تعاني منها المثيلات العامة المشتركة، ويتيح لك توجيه معالجة الذكاء الاصطناعي إلى أي مزود — OpenAI، Gemini، نموذج Ollama محلي، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — يناسب ميزانيتك وتغطيتك اللغوية بشكل أفضل.
الميزات الرئيسية لـ FeedCraft
الذكاء الاصطناعي للترجمة والملخصات
ترجمة عناوين المقالات ونصوصها إلى أي لغة مستهدفة وإلحاق ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر نموذج لغوي كبير (LLM) متوافق مع OpenAI، مع مطالبات مخصصة لكل Craft.
استخراج النص الكامل
استبدل مقتطفات RSS المقتطعة بمحتوى المقال الكامل، بما في ذلك وضع "النص الكامل الإضافي" الذي يعرضه المتصفح للمواقع التي تقوم بترطيب النص عبر JavaScript.
HTML/JSON/بحث إلى RSS
مولدات مرئية مدمجة تحول صفحات الويب العشوائية، واستجابات واجهة برمجة تطبيقات JSON (مع استيراد curl)، ونتائج محركات البحث إلى خلاصات RSS مستقرة.
أوضاع المحمول والإرساء
قم بإضافة بادئة لأي رابط تغذية للمعالجة لمرة واحدة، أو حدد وصفات مسماة في واجهة المستخدم الإدارية لتثبيت روابط تغذية محولة دائمة يشترك فيها القارئ الخاص بك.
AtomCraft و FlowCraft
تجميع العمليات الذرية (الوكيل، التحديد، الترجمة، التلخيص، التجميل، تجاهل الإعلانات التحريرية) في مسارات عمل قابلة لإعادة الاستخدام مصممة خصيصًا لكل موجز مصدر.
برمجيات وسيطة مستقلة عن القارئ
يعمل مع FreshRSS، Inoreader، NetNewsWire، Miniflux، أو أي قارئ يستهلك RSS قياسي، دون الحاجة إلى مكون إضافي أو دمج حساب.
لماذا تشغّل FeedCraft على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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