FeedCraft هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لـ RSS يقع بين أي موجز مصدر وقارئك، ويقوم بتحويل كل مقال من خلال خطوات معالجة قابلة للتكوين تسمى Crafts. يمكنه استخراج النص الكامل للمقالات من الموجزات المقتطعة، وترجمة العناوين والنصوص الأساسية عبر نموذج لغوي كبير (LLM) متوافق مع OpenAI، وتوليد ملخصات ومقدمات بالذكاء الاصطناعي، وتصفية المنشورات الترويجية بقواعد اللغة الطبيعية، وحتى تحويل صفحات HTML أو واجهات برمجة تطبيقات JSON أو نتائج البحث إلى موجزات RSS جديدة تمامًا.

استضافة FeedCraft ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مقال وكل مطالبة LLM على بنية تحتية تتحكم فيها، ويزيل حدود المعدل ووقت التوقف التي تعاني منها المثيلات العامة المشتركة، ويتيح لك توجيه معالجة الذكاء الاصطناعي إلى أي مزود — OpenAI، Gemini، نموذج Ollama محلي، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — يناسب ميزانيتك وتغطيتك اللغوية بشكل أفضل.