نشر CodiMD بنقرة واحدة.
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للفرق لكتابة الوثائق وملاحظات الاجتماعات والعروض التقديمية معًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CodiMD
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CodiMD
CodiMD هو محرر ماركداون تعاوني في الوقت الفعلي، مفتوح المصدر، ومستضاف ذاتيًا، مبني على أساس HackMD. يسمح لأعضاء الفريق المتعددين بتحرير نفس المستند في وقت واحد مع مزامنة فورية، مما يجعله مثاليًا للوثائق التقنية، وملاحظات السبرنت، وسجلات قرارات الهندسة المعمارية، والكتابة التعاونية من أي نوع. يعرض المحرر ذو الشاشة المقسمة الماركداون مباشرة بحيث يرى الكتاب دائمًا كيف سيبدو محتواهم بالضبط.
الاستضافة الذاتية لـ CodiMD تعني أن ملاحظاتك ومستنداتك لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وهو أمر مهم للمؤسسات التي تتعامل مع الاستراتيجيات الداخلية، ومعلومات العملاء، أو المواصفات التقنية. تبقى جميع البيانات على قاعدة بيانات PostgreSQL المدعومة بـ VPS الخاصة بك، وتتحكم في من يمكنه التسجيل والوصول إلى المنصة. يقوم هذا النشر بإقران خادم CodiMD بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين المستندات والمستخدمين بشكل موثوق.
الميزات الرئيسية لـ CodiMD
تعاون في الوقت الحقيقي
يقوم عدة مؤلفين بتحرير نفس المستند في وقت واحد مع مزامنة حية ومؤشرات المؤشر الفردية.
عرض ماركداون المنسق
عرض الرسوم البيانية، ومخططات UML، والصيغ الرياضية، وكتل التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة، والوسائط المضمنة من Markdown.
وضع العرض التقديمي
حوّل أي مستند ماركداون إلى عرض شرائح للعروض التقديمية دون مغادرة المحرر.
سجل الإصدار
تصفح واستعد المراجعات السابقة لأي مستند حتى لا يُفقد أي تعديل تعاوني بشكل دائم.
صيغ تصدير متعددة
تصدير المستندات إلى PDF أو HTML أو ماركداون خام لمشاركة المحتوى خارج المنصة عند الحاجة.
لماذا تشغّل CodiMD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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