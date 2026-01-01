CodiMD هو محرر ماركداون تعاوني في الوقت الفعلي، مفتوح المصدر، ومستضاف ذاتيًا، مبني على أساس HackMD. يسمح لأعضاء الفريق المتعددين بتحرير نفس المستند في وقت واحد مع مزامنة فورية، مما يجعله مثاليًا للوثائق التقنية، وملاحظات السبرنت، وسجلات قرارات الهندسة المعمارية، والكتابة التعاونية من أي نوع. يعرض المحرر ذو الشاشة المقسمة الماركداون مباشرة بحيث يرى الكتاب دائمًا كيف سيبدو محتواهم بالضبط.

الاستضافة الذاتية لـ CodiMD تعني أن ملاحظاتك ومستنداتك لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وهو أمر مهم للمؤسسات التي تتعامل مع الاستراتيجيات الداخلية، ومعلومات العملاء، أو المواصفات التقنية. تبقى جميع البيانات على قاعدة بيانات PostgreSQL المدعومة بـ VPS الخاصة بك، وتتحكم في من يمكنه التسجيل والوصول إلى المنصة. يقوم هذا النشر بإقران خادم CodiMD بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين المستندات والمستخدمين بشكل موثوق.