انشر Joomla بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر قوي لإنشاء مواقع إلكترونية ديناميكية وبوابات وتطبيقات ويب مع دعم متعدد اللغات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Joomla
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Joomla
Joomla هو نظام إدارة محتوى ناضج ومفتوح المصدر، مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل، يشغل كل شيء بدءًا من المدونات الشخصية والبوابات المجتمعية وصولاً إلى تطبيقات الشركات والمواقع الحكومية. إن إدارة المستخدم المتقدمة فيه، ودعمه المدمج متعدد اللغات لأكثر من 75 لغة، وآلاف الإضافات تجعله أحد أكثر منصات إدارة المحتوى (CMS) مرونة المتاحة.
استضافة Joomla ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد مخصصة، وتحكمًا كاملاً في إعدادات PHP و MySQL، ولا توجد قيود على الاستضافة المشتركة — بحيث يتوسع موقعك مع جمهورك دون أداء غير متوقع أو رسوم لكل زائر.
الميزات الرئيسية لـ Joomla
متعدد اللغات مدمج
إدارة المحتوى بأكثر من 75 لغة بشكل أصلي — لا حاجة لمكونات إضافية من طرف ثالث، مما يجعله مثاليًا للشركات والمؤسسات الدولية.
التحكم المتقدم في الوصول
حدد أذونات دقيقة مع مجموعات مستخدمين متعددة ومستويات وصول، مما يتيح لك التحكم بدقة في من يمكنه إنشاء المحتوى أو تعديله أو نشره.
الآلاف من الإضافات
قم بتوسيع Joomla باستخدام القوالب والمكونات والوحدات والإضافات من دليل إضافات Joomla لإضافة أي وظيفة يتطلبها موقعك.
أدوات SEO مدمجة
إنشاء عناوين URL سهلة الاستخدام، وأوصاف تعريفية، وخرائط مواقع جاهزة لتحسين ترتيب محركات البحث بدون مكونات إضافية.
إصدارات المحتوى
تتبع كل تغيير يطرأ على المقالات والعودة إلى أي إصدار سابق، مما يحمي المحتوى الخاص بك من التعديلات العرضية أو المراجعات غير المرغوب فيها.
لماذا تشغّل Joomla على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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