Joomla هو نظام إدارة محتوى ناضج ومفتوح المصدر، مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل، يشغل كل شيء بدءًا من المدونات الشخصية والبوابات المجتمعية وصولاً إلى تطبيقات الشركات والمواقع الحكومية. إن إدارة المستخدم المتقدمة فيه، ودعمه المدمج متعدد اللغات لأكثر من 75 لغة، وآلاف الإضافات تجعله أحد أكثر منصات إدارة المحتوى (CMS) مرونة المتاحة.

استضافة Joomla ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد مخصصة، وتحكمًا كاملاً في إعدادات PHP و MySQL، ولا توجد قيود على الاستضافة المشتركة — بحيث يتوسع موقعك مع جمهورك دون أداء غير متوقع أو رسوم لكل زائر.