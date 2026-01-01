انشر pygeoapi بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بايثون يطبق مجموعة معايير OGC API لنشر البيانات الجغرافية المكانية عبر HTTP.
اختر باقة VPS المناسبة لـ pygeoapi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام pygeoapi
pygeoapi هو تطبيق بايثون مفتوح المصدر لمعايير OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) الذي يحول مجموعات البيانات الجغرافية المكانية إلى واجهة برمجة تطبيقات RESTful قابلة للاكتشاف والتصفح. يضم متصفح HTML مدمجًا بحيث يمكن لغير المطورين تصفح المجموعات، وفحص العناصر على الخريطة، وتنزيل GeoJSON دون كتابة طلب واحد.
تمنحك استضافة pygeoapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مجموعات البيانات التي يتم عرضها، ومكان وجودها، ومن يمكنه الاستعلام عنها. قم بتوصيل مصادر PostgreSQL/PostGIS، GeoPackage، Elasticsearch، MongoDB، أو مصادر WFS/WMS البعيدة، وانشرها تحت نطاقك الخاص مع معالجة HTTPS بواسطة وكيل Traefik المرفق.
الميزات الرئيسية لـ pygeoapi
OGC API معايير
يطبق ميزات OGC API، والتغطيات، والمربعات، والسجلات، والعمليات، واسترجاع البيانات البيئية مقابل ملف تكوين واحد.
متصفح HTML مدمج
يمكن تصفح كل مجموعة وعنصر وعملية من واجهة المستخدم الويب باستخدام خريطة Leaflet تفاعلية وJSON منسق بشكل جميل.
العديد من الواجهات الخلفية للبيانات
تقديم PostgreSQL/PostGIS و GeoPackage و SpatiaLite و Elasticsearch و MongoDB و CSV و GeoJSON ومصادر WFS البعيدة من خلال مزودين موحدين.
توثيق OpenAPI
يتم إنشاء وصف OpenAPI 3.0 وواجهة مستخدم Swagger/Redoc تلقائيًا من التكوين حتى يتمكن العملاء من التكامل بسرعة.
المعالجة الجغرافية المكانية
اكشف عن وظائف بايثون كعمليات OGC API لتشغيل التحويلات والتحليلات ومهام ETL عند الطلب مقابل بياناتك المنشورة.
STAC وكتالوجات البيانات الوصفية
انشر فهارس متوافقة مع STAC للصور والسجلات حتى يتمكن الشركاء من البحث والزحف في مقتنياتك الجغرافية المكانية برمجيًا.
لماذا تشغّل pygeoapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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