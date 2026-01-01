pygeoapi هو تطبيق بايثون مفتوح المصدر لمعايير OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) الذي يحول مجموعات البيانات الجغرافية المكانية إلى واجهة برمجة تطبيقات RESTful قابلة للاكتشاف والتصفح. يضم متصفح HTML مدمجًا بحيث يمكن لغير المطورين تصفح المجموعات، وفحص العناصر على الخريطة، وتنزيل GeoJSON دون كتابة طلب واحد.

تمنحك استضافة pygeoapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في مجموعات البيانات التي يتم عرضها، ومكان وجودها، ومن يمكنه الاستعلام عنها. قم بتوصيل مصادر PostgreSQL/PostGIS، GeoPackage، Elasticsearch، MongoDB، أو مصادر WFS/WMS البعيدة، وانشرها تحت نطاقك الخاص مع معالجة HTTPS بواسطة وكيل Traefik المرفق.