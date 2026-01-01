انشر Moodist بنقرة واحدة.
خلاط أصوات محيطة مفتوح المصدر مع 84 مشهدًا صوتيًا منسقًا وأدوات إنتاجية مدمجة للتركيز والاسترخاء.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Moodist
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Moodist
Moodist هو خلاط صوت محيطي مفتوح المصدر يتيح لك مزج مقاطع صوتية منسقة لإنشاء بيئة صوتية مثالية للتركيز أو الاسترخاء أو العمل الإبداعي. مع 84 صوتًا مختارًا بعناية - من أصوات المطر وأجواء الغابة إلى ضوضاء المقاهي وأنواع الضوضاء البيضاء - يمكنك إنشاء مزيج مخصص مصمم خصيصًا لحالتك المزاجية أو مهمتك وحفظها كإعدادات مسبقة لإعادة استخدامها لاحقًا.
بالإضافة إلى مزج الأصوات، يجمع Moodist مجموعة من أدوات الإنتاجية مباشرة في الواجهة: مؤقت بومودورو، مؤقت للعد التنازلي، تمارين تنفس، قائمة مهام، ومفكرة. يمكن مشاركة المزيج عبر رابط URL حتى يتمكن الزملاء أو الأصدقاء من الاستماع إلى نفس المشهد الصوتي. تمنحك الاستضافة الذاتية نسخة خاصة ومتاحة دائمًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون الاعتماد على خدمة طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Moodist
مزج الصوت متعدد الطبقات
اجمع أصواتًا محيطة متعددة في وقت واحد واضبط مستويات الصوت الفردية لإنشاء مشهد صوتي مخصص.
حزمة إنتاجية
مؤقت بومودورو، مؤقت العد التنازلي، تمارين التنفس، قائمة المهام، والمفكرة كلها مدمجة في نفس الواجهة — لا حاجة لتطبيقات منفصلة.
خلطات قابلة للمشاركة
صدّر مشهدك الصوتي الحالي كرابط URL ليتمكن زملاء الفريق أو الأصدقاء من تحميل نفس المزيج والاستماع إليه على الفور.
إدارة الإعدادات المسبقة
حفظ وتسمية وإعادة تحميل مناظرك الصوتية المفضلة حتى تتمكن من العودة إلى البيئة المناسبة بنقرة واحدة.
تطبيق ويب تقدمي
قم بتثبيت Moodist على شاشتك الرئيسية للوصول دون اتصال بالإنترنت ولتجربة تشبه التطبيق الأصلي على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.
لماذا تشغّل Moodist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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