Moodist هو خلاط صوت محيطي مفتوح المصدر يتيح لك مزج مقاطع صوتية منسقة لإنشاء بيئة صوتية مثالية للتركيز أو الاسترخاء أو العمل الإبداعي. مع 84 صوتًا مختارًا بعناية - من أصوات المطر وأجواء الغابة إلى ضوضاء المقاهي وأنواع الضوضاء البيضاء - يمكنك إنشاء مزيج مخصص مصمم خصيصًا لحالتك المزاجية أو مهمتك وحفظها كإعدادات مسبقة لإعادة استخدامها لاحقًا.

بالإضافة إلى مزج الأصوات، يجمع Moodist مجموعة من أدوات الإنتاجية مباشرة في الواجهة: مؤقت بومودورو، مؤقت للعد التنازلي، تمارين تنفس، قائمة مهام، ومفكرة. يمكن مشاركة المزيج عبر رابط URL حتى يتمكن الزملاء أو الأصدقاء من الاستماع إلى نفس المشهد الصوتي. تمنحك الاستضافة الذاتية نسخة خاصة ومتاحة دائمًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون الاعتماد على خدمة طرف ثالث.