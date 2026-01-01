Deploy AnythingLLM in one click installation.
All-in-one AI workspace for chatting with documents, building agents, and deploying RAG-powered chatbots with any LLM provider.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AnythingLLM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AnythingLLM
AnythingLLM is the most popular open-source all-in-one AI application, with over 59,000 GitHub stars, designed to make document chat, RAG pipelines, and AI agents accessible to everyone without infrastructure expertise. It supports virtually every LLM provider — including OpenAI, Anthropic, Ollama, and local models — so you can choose the model that best fits your budget, capability requirements, and privacy needs.
Self-hosting AnythingLLM ensures that your documents, embeddings, and conversation history remain entirely on your own infrastructure. Sensitive business data never reaches third-party AI services, and you eliminate per-user SaaS fees while gaining the freedom to swap providers, use local models, or mix and match across different workspaces as your requirements evolve.
الميزات الرئيسية لـ AnythingLLM
Any LLM Provider
Connect to OpenAI, Anthropic, Ollama, LM Studio, or local models without changing your workflow, so you're never locked into a single vendor or pricing model.
Document Chat with RAG
Upload PDFs, Word documents, URLs, and text files to create AI-powered knowledge bases that answer questions grounded in your actual content rather than general training data.
AI Agent Framework
Build agents that can search the web, execute code, and call external APIs through natural language, extending AI capabilities beyond simple question-and-answer interactions.
Multi-User Workspaces
Organize content into separate workspaces with role-based permissions, so teams can collaborate on shared knowledge bases while keeping projects and access controls distinct.
Privacy-First Design
All documents, embeddings, and conversations are stored locally on your server, ensuring sensitive business data never leaves your infrastructure regardless of which LLM provider you use.
لماذا تشغّل AnythingLLM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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