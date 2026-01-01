انشر HumHub بنقرة واحدة.
منصة شبكة اجتماعية وإنترانت مفتوحة المصدر للمؤسسات لبناء مجتمعات فرق خاصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HumHub
HumHub عبارة عن منصة شبكة اجتماعية مفتوحة المصدر للمؤسسات تمكّن المؤسسات من بناء مجتمعات إنترانت خاصة ومستضافة ذاتيًا. تجمع بين الشعور المألوف للشبكات الاجتماعية — تدفقات الأنشطة، والمساحات (قنوات المجموعات)، والمراسلة المباشرة، وملفات تعريف المستخدمين، والإشعارات — مع متطلبات التحكم والخصوصية لمنصة فريق داخلي. على عكس البدائل المستضافة مثل Slack أو Microsoft Teams، يعمل HumHub بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تكاليف لكل مستخدم أو مغادرة البيانات لخوادمك.
بُني على بنية معيارية، يقدم HumHub سوقًا يضم أكثر من 100 وحدة مجانية ومميزة تغطي الويكيات، والتقويمات، وإدارة المهام، والاستطلاعات، ومشاركة الملفات، ومصادقة LDAP/Active Directory — مما يجعله قابلاً للتكيف مع احتياجات التعاون المحددة لأي فريق أو مؤسسة.
الميزات الرئيسية لـ HumHub
المساحات والقنوات
تنظيم المجتمعات في مساحات مخصصة — لكل منها تدفق نشاط خاص بها، وأعضاء، وملفات، ووحدات — للفرق، أو الأقسام، أو المشاريع.
أكثر من 100 وحدة مجانية
وسّع الوظائف باستخدام وحدات السوق التي تغطي الويكيات، والتقويمات، والاستطلاعات، ولوحات المهام، ومشاركة الملفات، ومكالمات الفيديو — معظمها متاح مجانًا.
LDAP و SSO
صادق على المستخدمين عبر LDAP، أو Active Directory، أو SAML، أو تسجيلات الدخول الاجتماعية، مع مركزية إدارة الهوية باستخدام البنية التحتية للدليل الموجودة لديك.
الوصول إلى REST API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة دمج HumHub مع تطبيقات خارجية، وأتمتة توفير المستخدمين، وبناء سير عمل مخصصة على رأس النظام الأساسي.
قوالب مخصصة
تطبيق السمات والعلامات التجارية المخصصة لمطابقة الهوية البصرية لمؤسستك، بما في ذلك الشعارات والألوان وتجاوزات CSS دون تعديل الملفات الأساسية.
لماذا تشغّل HumHub على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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