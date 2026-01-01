HumHub عبارة عن منصة شبكة اجتماعية مفتوحة المصدر للمؤسسات تمكّن المؤسسات من بناء مجتمعات إنترانت خاصة ومستضافة ذاتيًا. تجمع بين الشعور المألوف للشبكات الاجتماعية — تدفقات الأنشطة، والمساحات (قنوات المجموعات)، والمراسلة المباشرة، وملفات تعريف المستخدمين، والإشعارات — مع متطلبات التحكم والخصوصية لمنصة فريق داخلي. على عكس البدائل المستضافة مثل Slack أو Microsoft Teams، يعمل HumHub بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تكاليف لكل مستخدم أو مغادرة البيانات لخوادمك.

بُني على بنية معيارية، يقدم HumHub سوقًا يضم أكثر من 100 وحدة مجانية ومميزة تغطي الويكيات، والتقويمات، وإدارة المهام، والاستطلاعات، ومشاركة الملفات، ومصادقة LDAP/Active Directory — مما يجعله قابلاً للتكيف مع احتياجات التعاون المحددة لأي فريق أو مؤسسة.