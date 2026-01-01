انشر Homebridge بتثبيت بنقرة واحدة.
جسر HomeKit خفيف الوزن يربط أجهزة المنزل الذكي غير التابعة لـ Apple بـ Siri وتطبيق Apple Home عبر المكونات الإضافية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Homebridge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Homebridge
Homebridge هو خادم Node.js خفيف الوزن يحاكي واجهة برمجة تطبيقات HomeKit لنظام iOS، مما يتيح التحكم عبر Siri وتكامل تطبيق Home لآلاف الأجهزة التي لا تدعم نظام Apple البيئي بشكل أصلي. مع أكثر من 2000 مكون إضافي تم تطويره بواسطة المجتمع، فإنه يربط الأضواء الذكية، منظمات الحرارة، الكاميرات، وأنظمة الأمان من علامات تجارية مثل Ring و Nest و TP-Link و Tuya في تجربة HomeKit موحدة.
يضمن تشغيل Homebridge على خادم افتراضي خاص (VPS) توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأتمتة HomeKit الخاصة بك بغض النظر عن ظروف الطاقة المحلية أو الشبكة، مع تكوين المكونات الإضافية المستمر وإمكانية الوصول عن بعد الموثوقة من أي مكان في العالم.
الميزات الرئيسية لـ Homebridge
أكثر من 2,000 إضافة للأجهزة
تغطي المكونات الإضافية المجتمعية تقريبًا جميع العلامات التجارية والبروتوكولات الخاصة بالمنزل الذكي، مما يتيح لك إضافة أي جهاز إلى HomeKit دون استبدال الأجهزة.
واجهة مستخدم تهيئة الويب
يوفر Homebridge Config UI X واجهة قائمة على المتصفح لتثبيت المكونات الإضافية، وإدارة الأجهزة، وعرض السجلات دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
وضع الجسر الفرعي
اعزل المكونات الإضافية في جسور فرعية منفصلة لمنع مكون إضافي واحد به خلل من تعطيل إعداد HomeKit بالكامل الخاص بك.
تحديثات الإضافات التلقائية
اكتشف، ثبّت، وحدّث المكونات الإضافية مباشرة من واجهة المستخدم الويب للحفاظ على تحديث تكاملات الأجهزة دون الحاجة إلى جلسات SSH يدوية.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
وظيفة النسخ الاحتياطي المدمجة تحمي تكوينات المكونات الإضافية الخاصة بك وبيانات اقتران HomeKit من الفقد العرضي.
لماذا تشغّل Homebridge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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