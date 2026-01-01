Fleet هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة مبنية على osquery تمنح فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات وصولاً في الوقت الفعلي يشبه SQL إلى كل نقطة نهاية مسجلة. على عكس أدوات MDM التقليدية أو الأدوات القائمة على الوكيل، يمكن لـ Fleet الإجابة على أسئلة حول حالة الجهاز — البرامج المثبتة، العمليات الجارية، اتصالات الشبكة المفتوحة، المستخدمين المسجلين — فورًا من لوحة تحكم الويب أو واجهة برمجة التطبيقات (API) بدلاً من انتظار نوافذ التجميع المجدولة.

استضافة Fleet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات تتبع الاستخدام لنقاط النهاية على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وبدون إرسال بيانات إلى SaaS خارجي. يمكن لمثيل Fleet واحد إدارة مئات إلى آلاف الأجهزة عبر macOS وWindows وLinux وChromeOS من واجهة موحدة واحدة.