انشر Fleet بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة الأجهزة مفتوحة المصدر للاستعلام عن نقاط النهاية ومراقبتها وتأمينها عبر أنظمة macOS و Windows و Linux و ChromeOS.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fleet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fleet
Fleet هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة مبنية على osquery تمنح فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات وصولاً في الوقت الفعلي يشبه SQL إلى كل نقطة نهاية مسجلة. على عكس أدوات MDM التقليدية أو الأدوات القائمة على الوكيل، يمكن لـ Fleet الإجابة على أسئلة حول حالة الجهاز — البرامج المثبتة، العمليات الجارية، اتصالات الشبكة المفتوحة، المستخدمين المسجلين — فورًا من لوحة تحكم الويب أو واجهة برمجة التطبيقات (API) بدلاً من انتظار نوافذ التجميع المجدولة.
استضافة Fleet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات تتبع الاستخدام لنقاط النهاية على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وبدون إرسال بيانات إلى SaaS خارجي. يمكن لمثيل Fleet واحد إدارة مئات إلى آلاف الأجهزة عبر macOS وWindows وLinux وChromeOS من واجهة موحدة واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Fleet
استعلامات مباشرة لنقاط النهاية
قم بتشغيل استعلامات SQL على أي جهاز مسجل في الوقت الفعلي للإجابة على أسئلة الأمان وتكنولوجيا المعلومات دون انتظار عمليات الفحص المجدولة.
إدارة الثغرات
يطابق Fleet باستمرار إصدارات البرامج المثبتة بقواعد بيانات CVE، ويكشف عن الحزم المعرضة للثغرات الأمنية في كل جهاز مسجل.
MDM متعدد المنصات
تسجيل وإدارة أجهزة macOS و Windows من خلال ملفات تعريف MDM الأصلية دون نشر خادم MDM منفصل.
إنفاذ السياسة
حدد حالة الجهاز المتوقعة كسياسات وتتبع نقاط النهاية التي تلتزم والتي تحتاج إلى معالجة من لوحة تحكم مركزية.
تكوين GitOps
إدارة الاستعلامات والسياسات وتكوينات الوكيل كرمز في Git بحيث تكون التغييرات خاضعة للتحكم في الإصدار وقابلة للتدقيق.
REST API و CLI
أتمتة التسجيل وجدولة الاستعلامات والإبلاغ من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST API كاملة أو أداة سطر الأوامر fleetctl.
لماذا تشغّل Fleet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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