انشر Khoj بنقرة واحدة.
مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يتحدث مع مستنداتك، ويبحث في الويب، ويشغل التعليمات البرمجية باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Khoj
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Khoj
Khoj هو مساعد AI شخصي مجاني ومفتوح المصدر يتصل بمستنداتك وملاحظاتك وملفاتك ويتيح لك طرح الأسئلة عنها بلغة طبيعية. يعمل مع أي مزود AI رئيسي — OpenAI، Anthropic، Google Gemini، أو نسخة Ollama محلية تعمل على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS) — ويعزز إجاباته بالبحث في الويب في الوقت الفعلي عبر SearXNG وتنفيذ كود بايثون المعزول عبر Terrarium.
استضافة Khoj ذاتيًا تعني أن مستنداتك ومحادثاتك وسجل استعلاماتك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة. لا يتم إرسال ملفاتك أبدًا إلى أي مكان يتجاوز مزود نموذج AI الذي تقوم بتكوينه صراحةً، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في البيانات التي تتم مشاركتها ومع من.
الميزات الرئيسية لـ Khoj
دردش مع وثائق
فهرس ملفات PDF والملاحظات والملفات الخاصة بك واطرح أسئلة عنها بلغة طبيعية — يسترجع Khoj السياق والإجابات ذات الصلة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي اخترته.
تكامل بحث الويب
يسمح SearXNG المدمج لـ Khoj بجلب وتلخيص المعلومات الحالية من الويب دون توجيه الاستعلامات عبر واجهة برمجة تطبيقات بحث تابعة لجهة خارجية.
بيئة معزولة لتنفيذ الكود
تشغيل كود بايثون في بيئة اختبار معزولة (sandbox) من Terrarium حتى يتمكن Khoj من أداء عمليات حسابية وتحليل بيانات ومهام برمجة نصية كجزء من محادثة.
أي مزود لنموذج الذكاء الاصطناعي
قم بتوصيل OpenAI، أو Anthropic، أو Google Gemini، أو مثيل Ollama محلي — غيّر المزودين دون تغيير طريقة تفاعلك مع Khoj.
خاص بشكل افتراضي
تبقى جميع المستندات والمحادثات والتضمينات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تتم مشاركة أي شيء خارج مزود نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تقوم بتكوينه.
لماذا تشغّل Khoj على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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