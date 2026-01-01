ToolJet هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تمنح الفرق أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات لإنشاء أدوات داخلية ولوحات تحكم إدارية وتطبيقات CRUD في جزء صغير من وقت التطوير المعتاد. مع أكثر من 40 مكون واجهة مستخدم مدمجًا وموصلات أصلية لأكثر من 50 خدمة — بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وMongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وGoogle Sheets وStripe — يمكن للفرق بناء تطبيقات تعتمد على البيانات دون كتابة تعليمات برمجية واسعة للواجهة الأمامية.

استضافة ToolJet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تكوينات الأدوات الداخلية وبيانات اعتماد مصادر البيانات ومنطق الأعمال بالكامل ضمن بنيتك التحتية. لا يوجد تسعير لكل مقعد، ولا توجد حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى بياناتك التشغيلية.