انشر ToolJet بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء ونشر الأدوات الداخلية ولوحات المعلومات ولوحات التحكم مع أكثر من 50 تكاملًا لمصادر البيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ToolJet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ToolJet
ToolJet هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تمنح الفرق أداة إنشاء مرئية بالسحب والإفلات لإنشاء أدوات داخلية ولوحات تحكم إدارية وتطبيقات CRUD في جزء صغير من وقت التطوير المعتاد. مع أكثر من 40 مكون واجهة مستخدم مدمجًا وموصلات أصلية لأكثر من 50 خدمة — بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وMongoDB وواجهات برمجة تطبيقات REST وGoogle Sheets وStripe — يمكن للفرق بناء تطبيقات تعتمد على البيانات دون كتابة تعليمات برمجية واسعة للواجهة الأمامية.
استضافة ToolJet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تكوينات الأدوات الداخلية وبيانات اعتماد مصادر البيانات ومنطق الأعمال بالكامل ضمن بنيتك التحتية. لا يوجد تسعير لكل مقعد، ولا توجد حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى بياناتك التشغيلية.
الميزات الرئيسية لـ ToolJet
50+ موصلات مصادر البيانات
اتصل بقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية GraphQL وأدوات SaaS بما في ذلك جداول بيانات Google وStripe وSalesforce دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة للتكامل.
منشئ السحب والإفلات المرئي
إنشاء تخطيطات واجهة المستخدم من أكثر من 40 مكونًا جاهزًا — جداول، نماذج، رسوم بيانية، نوافذ منبثقة — دون كتابة HTML أو CSS، وربطها مباشرة باستعلامات البيانات.
منطق JavaScript & Python
أضف تحويلات البيانات ومنطق الأعمال مباشرة في الاستعلامات باستخدام JavaScript أو Python، مما يمنح المستخدمين المتقدمين تحكمًا كاملاً دون مغادرة المنصة.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
تحديد صلاحيات مفصلة لكل تطبيق ومساحة عمل بحيث يتمكن كل عضو في الفريق من الوصول فقط إلى الأدوات والبيانات ذات الصلة بدوره.
مزامنة Git
تحدد تطبيقات التحكم في الإصدارات من خلال المزامنة مع مستودع Git، مما يتيح مراجعات التعليمات البرمجية والتدقيقات وعمليات التراجع للأدوات الداخلية الهامة.
لماذا تشغّل ToolJet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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