انشر MLflow بتنصيب بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتتبع تجارب تعلم الآلة، وإدارة النماذج، ومراقبة تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة في بيئة الإنتاج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MLflow
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MLflow
MLflow هو أكبر منصة هندسة AI مفتوحة المصدر، مع أكثر من 60 مليون عملية تنزيل شهريًا. يغطي دورة حياة التعلم الآلي الكاملة: تسجيل معلمات ومقاييس التجربة، ومقارنة التشغيلات عبر التكوينات، وتسجيل النماذج للنشر، وإدارة تقدمها عبر بيئات الاختبار والإنتاج. مدعوم أصلاً بواسطة PyTorch وTensorFlow وscikit-learn وHugging Face وLangChain وعشرات من أطر عمل ML الأخرى من خلال التسجيل التلقائي، يتطلب الحد الأدنى من التغييرات في التعليمات البرمجية لاعتماده.
يوسع الإصدار 3 MLflow إلى عصر LLM مع تتبع موزع قائم على OpenTelemetry للوكلاء ومكالمات LLM، وتقييم منهجي مع أكثر من 50 محكمًا مدمجًا، وسجل مطالبات مع تتبع كامل للنسب، وبوابة AI توجه حركة المرور عبر OpenAI وAnthropic ومقدمي الخدمات الآخرين مع تحديد المعدل وضوابط التكلفة. تحافظ الاستضافة الذاتية على جميع التتبعات والتحف وبيانات تعريف النموذج على البنية التحتية التي تتحكم فيها.
الميزات الرئيسية لـ MLflow
تتبع التجارب
سجل المعلمات والمقاييس والعلامات والمخرجات لكل عملية تدريب. قارن التجارب جنبًا إلى جنب لتحديد أفضل تهيئة للنموذج.
سجل النماذج
إدارة مركزية لنماذج التعلم الآلي عبر بيئات الاختبار والإنتاج مع سجل الإصدارات وسير عمل الموافقات وضوابط الوصول على مستوى الفريق.
تتبع LLM & الوكلاء
التقاط آثار كاملة تعتمد على OpenTelemetry لكل استدعاء LLM وخطوة وكيل. تصحيح أخطاء زمن الاستجابة وتكاليف الرمز المميز وجودة الإخراج في بيئة الإنتاج.
تقييم LLM
قم بإجراء تقييمات منهجية باستخدام أكثر من 50 مقياسًا مدمجًا ومحكمي LLM. تتبع تراجعات الجودة قبل أن تصل إلى مستخدمي الإنتاج.
سجل الموجه
إصدار، اختبار، ونشر المطالبات مع تتبع كامل للنسب. تحسين المطالبات تلقائيًا باستخدام أحدث الخوارزميات لتحسين أداء المهام.
بوابة الذكاء الاصطناعي
توجيه طلبات LLM عبر OpenAI و Anthropic ومقدمي خدمات آخرين من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة متوافقة مع OpenAI مع تحديد المعدل وضوابط التكلفة.
لماذا تشغّل MLflow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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