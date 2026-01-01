MLflow هو أكبر منصة هندسة AI مفتوحة المصدر، مع أكثر من 60 مليون عملية تنزيل شهريًا. يغطي دورة حياة التعلم الآلي الكاملة: تسجيل معلمات ومقاييس التجربة، ومقارنة التشغيلات عبر التكوينات، وتسجيل النماذج للنشر، وإدارة تقدمها عبر بيئات الاختبار والإنتاج. مدعوم أصلاً بواسطة PyTorch وTensorFlow وscikit-learn وHugging Face وLangChain وعشرات من أطر عمل ML الأخرى من خلال التسجيل التلقائي، يتطلب الحد الأدنى من التغييرات في التعليمات البرمجية لاعتماده.

يوسع الإصدار 3 MLflow إلى عصر LLM مع تتبع موزع قائم على OpenTelemetry للوكلاء ومكالمات LLM، وتقييم منهجي مع أكثر من 50 محكمًا مدمجًا، وسجل مطالبات مع تتبع كامل للنسب، وبوابة AI توجه حركة المرور عبر OpenAI وAnthropic ومقدمي الخدمات الآخرين مع تحديد المعدل وضوابط التكلفة. تحافظ الاستضافة الذاتية على جميع التتبعات والتحف وبيانات تعريف النموذج على البنية التحتية التي تتحكم فيها.