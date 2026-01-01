Pterodactyl هي لوحة إدارة خوادم الألعاب الرائدة مفتوحة المصدر، موثوق بها من قبل مزودي الاستضافة ومجتمعات الألعاب في جميع أنحاء العالم. يعمل كل خادم ألعاب في حاوية Docker خاصة به، مما يمنع تعارض الموارد ويحمي الخوادم الأخرى على نفس الجهاز من التأثر في حال اختراق أحدها. توفر الواجهة الحديثة المبنية على React لمالكي الخوادم وصولاً فوريًا إلى وحدة التحكم، وإدارة الملفات، وجدولة النسخ الاحتياطي، ومراقبة الموارد.

تتيح استضافة Pterodactyl الذاتية التخلص من رسوم كل خادم التي تفرضها منصات الاستضافة المدارة وتمنح المسؤولين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وتكاملات المصادقة، و"eggs" المخصصة للألعاب غير المدعومة. يغطي هذا النشر اللوحة مع MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على العقد حيث سيتم تشغيل خوادم الألعاب.