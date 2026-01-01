انشر Pterodactyl بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة إدارة خادم الألعاب مفتوحة المصدر مع عزل Docker، ووحدة تحكم في الوقت الفعلي، ودعم لمئات الألعاب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pterodactyl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pterodactyl
Pterodactyl هي لوحة إدارة خوادم الألعاب الرائدة مفتوحة المصدر، موثوق بها من قبل مزودي الاستضافة ومجتمعات الألعاب في جميع أنحاء العالم. يعمل كل خادم ألعاب في حاوية Docker خاصة به، مما يمنع تعارض الموارد ويحمي الخوادم الأخرى على نفس الجهاز من التأثر في حال اختراق أحدها. توفر الواجهة الحديثة المبنية على React لمالكي الخوادم وصولاً فوريًا إلى وحدة التحكم، وإدارة الملفات، وجدولة النسخ الاحتياطي، ومراقبة الموارد.
تتيح استضافة Pterodactyl الذاتية التخلص من رسوم كل خادم التي تفرضها منصات الاستضافة المدارة وتمنح المسؤولين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، وتكاملات المصادقة، و"eggs" المخصصة للألعاب غير المدعومة. يغطي هذا النشر اللوحة مع MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على العقد حيث سيتم تشغيل خوادم الألعاب.
الميزات الرئيسية لـ Pterodactyl
عزل Docker
يعمل كل خادم لعبة في حاويته الخاصة، مما يمنع تعارض الموارد ويحافظ على أمان النظام المضيف حتى لو تم اختراق الخادم.
وحدة التحكم في الوقت الفعلي
تمنح وحدة تحكم الويب المدعومة بتقنية WebSocket اللاعبين والمسؤولين وصولاً مباشرًا إلى مخرجات الخادم وأوامره مباشرة من المتصفح.
النسخ الاحتياطية الآلية
جدولة النسخ الاحتياطي المضمنة تخزن لقطات الخادم في تخزين متوافق مع S3، مما يحمي بيانات عالم اللعبة دون تدخل يدوي.
التحجيم متعدد العقد
إدارة خوادم الألعاب المنتشرة عبر عدة أجهزة مادية من لوحة تحكم واحدة، مع توسيع السعة عن طريق إضافة عقد Wings كلما زاد الطلب.
بيض المجتمع
مئات من البيضات التي ساهم بها المجتمع تغطي Minecraft و Rust و ARK و Counter-Strike والمزيد — انشر أي لعبة مدعومة في ثوانٍ.
لماذا تشغّل Pterodactyl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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