نشر كونفكس بنقرة واحدة.
منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر مع استعلامات في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم للتطبيقات الحديثة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Convex
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Convex
Convex هي منصة قواعد بيانات تفاعلية تعيد تصور بنية الواجهة الخلفية للتطبيقات الحديثة. تجمع بين قاعدة بيانات مستندات مع اشتراكات استعلام في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم تعمل مباشرةً جنبًا إلى جنب مع بياناتك — كل ذلك في منصة متكاملة واحدة. عندما تتغير البيانات، يتم تحديث كل عميل مشترك تلقائيًا دون الحاجة إلى الاستقصاء أو الإدارة اليدوية لـ WebSocket.
يمنحك استضافة Convex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد حوسبة مخصصة لأداء قاعدة بيانات متسق وسيادة كاملة على البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتعامل مع بيانات المستخدم الخاضعة للوائح الخصوصية. يتضمن هذا النشر الواجهة الخلفية لـ Convex لتخزين البيانات وتنفيذ الوظائف، ولوحة التحكم لإدارة قاعدة بياناتك، ومراقبة الاستعلامات، ونشر الوظائف بدون خادم. بعد الإطلاق الأول، قم بإنشاء مفتاح مسؤول عن طريق تشغيل: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
الميزات الرئيسية لـ Convex
استعلامات تفاعلية لحظية
تقوم الاستعلامات تلقائيًا بدفع التحديثات إلى العملاء المتصلين لحظة تغيير البيانات، دون الحاجة إلى استقصاء أو رمز WebSocket يدوي.
معاملات ACID
كل عملية كتابة تتم بشكل كامل ضمن معاملة، مما يضمن اتساق البيانات عبر التحديثات المتزامنة في التطبيقات متعددة المستخدمين.
دوال بلا خادم
اكتب منطق الواجهة الخلفية كدوال TypeScript تعمل مباشرة داخل محرك قاعدة البيانات، بالتشارك مع بياناتك.
تخزين ملفات مدمج
تخزين وتقديم الملفات بشكل أصلي دون الحاجة إلى تهيئة خدمة تخزين كائنات منفصلة أو دمج شبكة توصيل المحتوى (CDN).
تنقيح السفر عبر الزمن
افحص حالات البيانات التاريخية وأعد تشغيل الاستعلامات السابقة لتشخيص الأخطاء دون إعادة إنتاجها في بيئة الإنتاج.
لماذا تشغّل Convex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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