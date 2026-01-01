Convex هي منصة قواعد بيانات تفاعلية تعيد تصور بنية الواجهة الخلفية للتطبيقات الحديثة. تجمع بين قاعدة بيانات مستندات مع اشتراكات استعلام في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم تعمل مباشرةً جنبًا إلى جنب مع بياناتك — كل ذلك في منصة متكاملة واحدة. عندما تتغير البيانات، يتم تحديث كل عميل مشترك تلقائيًا دون الحاجة إلى الاستقصاء أو الإدارة اليدوية لـ WebSocket.

يمنحك استضافة Convex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد حوسبة مخصصة لأداء قاعدة بيانات متسق وسيادة كاملة على البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتعامل مع بيانات المستخدم الخاضعة للوائح الخصوصية. يتضمن هذا النشر الواجهة الخلفية لـ Convex لتخزين البيانات وتنفيذ الوظائف، ولوحة التحكم لإدارة قاعدة بياناتك، ومراقبة الاستعلامات، ونشر الوظائف بدون خادم. بعد الإطلاق الأول، قم بإنشاء مفتاح مسؤول عن طريق تشغيل: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh