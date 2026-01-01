نشر FalkorDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات رسوم بيانية عالية الأداء مصممة لـ GraphRAG، والرسوم البيانية المعرفية، واستعلامات Cypher في الوقت الفعلي على نطاق واسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FalkorDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FalkorDB
FalkorDB هو محرك قاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر مبني على Redis، مصمم لاستعلامات الرسوم البيانية عالية الأداء باستخدام لغة استعلام OpenCypher. يقوم بتخزين بيانات الرسوم البيانية محليًا في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز أقل من المللي ثانية عبر علاقات الكيانات المعقدة — مما يجعله مناسبًا بقوة لخطوط أنابيب GraphRAG، ومحركات التوصية، واكتشاف الاحتيال، ورسوم بيانية الهوية، وتحليل طوبولوجيا الشبكة.
يأتي FalkorDB مزودًا بواجهة مستخدم مدمجة قائمة على المتصفح على المنفذ 3000، مما يتيح لك استكشاف الرسوم البيانية وتشغيل استعلامات Cypher وتصور علاقات العقد والحواف دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية. تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات الرسم البياني الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة دون قيود على الاستعلامات، ولا تسعير لكل عقدة، وإمكانية الوصول المباشر لضبط إعدادات الأداء بدقة.
الميزات الرئيسية لـ FalkorDB
لغة استعلام أوبن سايفر
اكتب استعلامات رسوم بيانية معبرة باستخدام OpenCypher، اللغة التعريفية القياسية في الصناعة لتصفح العقد والحواف والأنماط.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
استكشف الرسوم البيانية، وقم بتشغيل استعلامات Cypher، وتصور العلاقات مباشرة في المتصفح دون تثبيت أي أدوات عميل إضافية.
الأداء في الذاكرة
يتم تخزين بيانات الرسم البياني بشكل أصلي في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز أقل من جزء من الألف من الثانية حتى عبر العلاقات المتصلة بعمق ومتعددة القفزات.
GraphRAG جاهز
مُحسّن لمسارات الإنشاء المعززة بالاسترجاع التي تتطلب اجتيازًا دقيقًا ومنخفض الكمون للرسوم البيانية المعرفية في وقت الاستدلال.
متوافق مع بروتوكول Redis
يتحدث بروتوكول Redis بحيث يمكن لأي مكتبة عميل Redis الاتصال بـ FalkorDB دون الحاجة إلى برامج تشغيل إضافية أو حزم SDK مخصصة.
مصادقة كلمة المرور
تأمين الوصول باستخدام مصادقة كلمة المرور على مستوى Redis، مما يحافظ على بيانات الرسم البياني الخاصة بك محمية من الاتصالات غير المصرح بها.
لماذا تشغّل FalkorDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."