خصم يصل إلى 69% على FalkorDB

نشر FalkorDB بتثبيت بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات رسوم بيانية عالية الأداء مصممة لـ GraphRAG، والرسوم البيانية المعرفية، واستعلامات Cypher في الوقت الفعلي على نطاق واسع.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر FalkorDB بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ FalkorDB

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام FalkorDB

FalkorDB هو محرك قاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر مبني على Redis، مصمم لاستعلامات الرسوم البيانية عالية الأداء باستخدام لغة استعلام OpenCypher. يقوم بتخزين بيانات الرسوم البيانية محليًا في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز أقل من المللي ثانية عبر علاقات الكيانات المعقدة — مما يجعله مناسبًا بقوة لخطوط أنابيب GraphRAG، ومحركات التوصية، واكتشاف الاحتيال، ورسوم بيانية الهوية، وتحليل طوبولوجيا الشبكة.

يأتي FalkorDB مزودًا بواجهة مستخدم مدمجة قائمة على المتصفح على المنفذ 3000، مما يتيح لك استكشاف الرسوم البيانية وتشغيل استعلامات Cypher وتصور علاقات العقد والحواف دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية. تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات الرسم البياني الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة دون قيود على الاستعلامات، ولا تسعير لكل عقدة، وإمكانية الوصول المباشر لضبط إعدادات الأداء بدقة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ FalkorDB

لغة استعلام أوبن سايفر

اكتب استعلامات رسوم بيانية معبرة باستخدام OpenCypher، اللغة التعريفية القياسية في الصناعة لتصفح العقد والحواف والأنماط.

واجهة مستخدم ويب مدمجة

استكشف الرسوم البيانية، وقم بتشغيل استعلامات Cypher، وتصور العلاقات مباشرة في المتصفح دون تثبيت أي أدوات عميل إضافية.

الأداء في الذاكرة

يتم تخزين بيانات الرسم البياني بشكل أصلي في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز أقل من جزء من الألف من الثانية حتى عبر العلاقات المتصلة بعمق ومتعددة القفزات.

GraphRAG جاهز

مُحسّن لمسارات الإنشاء المعززة بالاسترجاع التي تتطلب اجتيازًا دقيقًا ومنخفض الكمون للرسوم البيانية المعرفية في وقت الاستدلال.

متوافق مع بروتوكول Redis

يتحدث بروتوكول Redis بحيث يمكن لأي مكتبة عميل Redis الاتصال بـ FalkorDB دون الحاجة إلى برامج تشغيل إضافية أو حزم SDK مخصصة.

مصادقة كلمة المرور

تأمين الوصول باستخدام مصادقة كلمة المرور على مستوى Redis، مما يحافظ على بيانات الرسم البياني الخاصة بك محمية من الاتصالات غير المصرح بها.

لماذا تشغّل FalkorDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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