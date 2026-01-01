FalkorDB هو محرك قاعدة بيانات رسوم بيانية مفتوح المصدر مبني على Redis، مصمم لاستعلامات الرسوم البيانية عالية الأداء باستخدام لغة استعلام OpenCypher. يقوم بتخزين بيانات الرسوم البيانية محليًا في الذاكرة، مما يتيح أوقات اجتياز أقل من المللي ثانية عبر علاقات الكيانات المعقدة — مما يجعله مناسبًا بقوة لخطوط أنابيب GraphRAG، ومحركات التوصية، واكتشاف الاحتيال، ورسوم بيانية الهوية، وتحليل طوبولوجيا الشبكة.

يأتي FalkorDB مزودًا بواجهة مستخدم مدمجة قائمة على المتصفح على المنفذ 3000، مما يتيح لك استكشاف الرسوم البيانية وتشغيل استعلامات Cypher وتصور علاقات العقد والحواف دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية. تتيح لك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات الرسم البياني الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة دون قيود على الاستعلامات، ولا تسعير لكل عقدة، وإمكانية الوصول المباشر لضبط إعدادات الأداء بدقة.