نشر Fider بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتعليقات العملاء لجمع طلبات الميزات، وإجراء تصويتات المجتمع، وإدارة خرائط طريق المنتج بشفافية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fider
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fider
Fider هو منصة ملاحظات مفتوحة المصدر تسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. تتيح بوابة التصويت العامة الخاصة بها للمستخدمين تقديم الأفكار، والتصويت الإيجابي على الطلبات الحالية، والمشاركة في المناقشات — مما يضمن إعطاء الأولوية للميزات الأكثر قيمة أولاً. يمكن للفرق تحديث الحالات، وإبلاغ قرارات خارطة الطريق، وإبقاء مجتمعهم على اطلاع طوال دورة التطوير.
إن استضافة Fider ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع الملاحظات وبيانات المستخدم تحت سيطرتك، ويلغي تسعير كل مستخدم من البدائل المستضافة، ويتيح لك تخصيص العلامة التجارية والمصادقة لتتناسب مع هوية منتجك.
الميزات الرئيسية لـ Fider
تصويت المجتمع
يصوت المستخدمون على طلبات الميزات حتى تتمكن فرق المنتج من تحديد الأولويات بموضوعية لما يجب بناؤه لاحقًا بناءً على الطلب الحقيقي بدلاً من الأصوات الأعلى.
تتبع الحالة
عيّن الحالات — مخطط لها، بدأ العمل عليها، مكتملة، مرفوضة — لإبقاء المجتمع على اطلاع بشأن تقدم كل اقتراح.
مصادقة مرنة
يدعم خيارات تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني و OAuth و SSO حتى يتمكن المستخدمون من التفاعل بأقل قدر من الاحتكاك، مما يزيد من معدلات التقديم والتصويت.
تخصيص العلامة التجارية
تتيح لك الشعارات والألوان القابلة للتخصيص ودعم النطاق المخصص تقديم بوابة الملاحظات كامتداد سلس لمنتجك الخاص.
إشعارات البريد الإلكتروني
الإشعارات الآلية تحافظ على تفاعل المستخدمين من خلال تنبيههم عند تلقي اقتراحاتهم أصواتًا أو تعليقات أو تحديثات للحالة.
لماذا تشغّل Fider على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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