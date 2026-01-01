انشر Hermes Workspace بتثبيت بنقرة واحدة.
مركز قيادة مفتوح المصدر لوكيلك الذكي Hermes AI — الدردشة، الذاكرة، المهارات، الطرفية، والملفات في واجهة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hermes Workspace
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hermes Workspace
مساحة عمل هيرميس هي واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر تحول وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي (من NousResearch) إلى مركز قيادة متكامل الميزات. تجمع بين الدردشة متعددة النماذج، والذاكرة المستمرة، وكتالوج مهارات يضم أكثر من 100 مهارة، وطرفية مدمجة تعمل في المتصفح، ومنسق لتنسيق الوكلاء الفرعيين المتوازيين — كل ذلك في واجهة واحدة مستضافة ذاتيًا.
استضافة مساحة عمل هيرميس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن محادثاتك وذاكرة الوكيل وبيانات الاعتماد الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة. تحصل على تحكم كامل في مزود الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه (مثل Anthropic، OpenAI، OpenRouter، Ollama، Groq، Mistral، والمزيد)، بدون رسوم لكل رسالة وبدون مغادرة أي بيانات لخادمك.
الميزات الرئيسية لـ Hermes Workspace
دردشة متعددة النماذج
التبديل بين نماذج Claude و GPT و Gemini و Ollama المحلية، وأي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI في منتصف المحادثة دون فقدان السياق.
الذاكرة الدائمة & 100+ مهارة
يتذكر الوكيل عبر الجلسات ويمكنه الاستفادة من كتالوج عميق من المهارات. تصفح الذاكرة والمهارات وعدلها مباشرة من واجهة المستخدم.
محطة مدمجة
تشغيل الأوامر مباشرة داخل مساحة العمل باستخدام pty أصلي للمتصفح وبألوان كاملة — لا حاجة للتبديل إلى جلسة SSH منفصلة.
منظم — وكلاء متوازون
إنشاء ومراقبة وكلاء فرعيين متعددين بالتوازي مع منسق مهام Conductor وشبكة العمال المباشرة.
PWA الجوال أولاً
تكافؤ كامل للميزات على أجهزة سطح المكتب والأجهزة اللوحية والهواتف. ثبّته على شاشتك الرئيسية وشغّله مع إشعارات الدفع.
ملكية البيانات المستضافة ذاتيًا
جميع جلسات الوكيل، والذاكرة، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون حدود للاستخدام وبدون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة.
لماذا تشغّل Hermes Workspace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."