Leantime هو نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للفرق التي تحتاج إلى تنسيق قوي دون منهجيات إدارة مشاريع معقدة. يجمع بين لوحات كانبان، ومخططات جانت، وسجلات الدوام، والويكي، وأدوات استراتيجية فريدة مثل Lean Canvas وتحليل SWOT في منصة واحدة متكاملة — متاح بأكثر من 20 لغة مع دعم LDAP و OIDC لبيئات الشركات.

استضافة Leantime ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومشاريع غير محدودة، وعدم وجود تكاليف ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات مشروعك وخططك الاستراتيجية وتاريخ فريقك على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مدعومة بـ MariaDB للحفاظ على البيانات بشكل موثوق.