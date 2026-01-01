انشر Leantime بنقرة واحدة.
منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مصممة لغير مديري المشاريع، تجمع بين أدوات الاستراتيجية والتخطيط والتنفيذ.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Leantime
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Leantime
Leantime هو نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للفرق التي تحتاج إلى تنسيق قوي دون منهجيات إدارة مشاريع معقدة. يجمع بين لوحات كانبان، ومخططات جانت، وسجلات الدوام، والويكي، وأدوات استراتيجية فريدة مثل Lean Canvas وتحليل SWOT في منصة واحدة متكاملة — متاح بأكثر من 20 لغة مع دعم LDAP و OIDC لبيئات الشركات.
استضافة Leantime ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومشاريع غير محدودة، وعدم وجود تكاليف ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات مشروعك وخططك الاستراتيجية وتاريخ فريقك على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مدعومة بـ MariaDB للحفاظ على البيانات بشكل موثوق.
الميزات الرئيسية لـ Leantime
طرق عرض متعددة للمهام
التبديل بين لوحات كانبان ومخططات جانت والتقويم والقائمة وطرق عرض الجدول لتناسب الطريقة التي يفضل فريقك العمل بها.
أدوات التخطيط الاستراتيجي
قم بإنشاء نموذج العمل المرن (Lean Canvas)، ونموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)، وتحليل SWOT مباشرةً في المنصة لمواءمة المهام اليومية مع أهداف العمل.
تتبع الوقت المدمج
سجل الساعات مقابل المهام والمشاريع لتحليل دقيق للفواتير وكشوف المرتبات وتكاليف المشروع دون الحاجة إلى أداة منفصلة.
عدد مستخدمين غير محدود
أضف العدد الذي تحتاجه من أعضاء الفريق مع صلاحيات مبنية على الأدوار لكل مشروع وبدون رسوم ترخيص لكل مقعد.
مصادقة المؤسسة
الاتصال بموفري LDAP أو OIDC وتمكين المصادقة الثنائية لمعايير الأمان على مستوى المؤسسة.
لماذا تشغّل Leantime على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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