انشر OpenFGA بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك ترخيص عالي الأداء مستوحى من جوجل زنجبار لنمذجة وتطبيق التحكم الدقيق في الوصول عبر واجهات برمجة تطبيقات HTTP و gRPC.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenFGA
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenFGA
OpenFGA هو محرك ترخيص مفتوح المصدر مبني على مبادئ Google Zanzibar — نظام الأذونات الموزع عالميًا الذي يدعم Google Drive وDocs وCalendar. يتيح لفرق الهندسة تحديد وتطبيق سياسات التحكم في الوصول الدقيقة باستخدام لغة نمذجة قابلة للقراءة البشرية، ثم تقييم تلك السياسات بإنتاجية عالية عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة. يتم دعم نماذج ReBAC (التحكم في الوصول المستند إلى العلاقات) وRBAC (المستند إلى الأدوار) وABAC (المستند إلى السمات) جميعها بشكل أصلي، ويمكن دمجها ضمن مخطط ترخيص واحد.
استضافة OpenFGA ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي منطق الترخيص وبيانات العلاقات تحت سيطرتك الكاملة، دون قيود على المورد أو تسعير لكل فحص. يتم تشغيل فحوصات الترخيص بزمن استجابة منخفض مقابل متجر PostgreSQL الخاص بك، وتتكامل واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة مع التطبيقات المكتوبة بأي لغة من خلال حزم تطوير البرامج الرسمية.
الميزات الرئيسية لـ OpenFGA
نموذج جوجل زنجبار
عبر عن سياسات التفويض كأزواج علاقة مُحددة النوع — وهو نفس النهج الذي تستخدمه Google Drive — مما يتيح تحكمًا متسقًا وقابلاً للتطوير في الوصول عبر الخدمات.
فحوصات ذات كمون منخفض
مصمم للمسار الحرج للطلب، يقوم OpenFGA بتقييم فحوصات التفويض في أجزاء من الثانية حتى لا تصبح قرارات الأذونات عنق زجاجة أبدًا في الطلبات التي يواجهها المستخدم.
HTTP و gRPC APIs
تقييم فحوصات الوصول، وكتابة مجموعات العلاقات، وتوسيع أشجار الوصول عبر كل من HTTP و gRPC، مع SDKs الرسمية لـ Go و Node.js و Python و Java و .NET.
نماذج مصادقة متعددة
حدد سياسات RBAC و ReBAC و ABAC — أو ادمج الثلاثة معًا — ضمن مخطط ترخيص واحد يغطي كل نوع مورد في تطبيقك.
استمرارية PostgreSQL
يتم تخزين مجموعات العلاقات وإصدارات النموذج في قاعدة بيانات PostgreSQL، مما يوفر حالة تخويل دائمة وقابلة للاستعلام مع اتساق المعاملات.
لماذا تشغّل OpenFGA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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