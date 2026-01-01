OpenFGA هو محرك ترخيص مفتوح المصدر مبني على مبادئ Google Zanzibar — نظام الأذونات الموزع عالميًا الذي يدعم Google Drive وDocs وCalendar. يتيح لفرق الهندسة تحديد وتطبيق سياسات التحكم في الوصول الدقيقة باستخدام لغة نمذجة قابلة للقراءة البشرية، ثم تقييم تلك السياسات بإنتاجية عالية عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة. يتم دعم نماذج ReBAC (التحكم في الوصول المستند إلى العلاقات) وRBAC (المستند إلى الأدوار) وABAC (المستند إلى السمات) جميعها بشكل أصلي، ويمكن دمجها ضمن مخطط ترخيص واحد.

استضافة OpenFGA ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي منطق الترخيص وبيانات العلاقات تحت سيطرتك الكاملة، دون قيود على المورد أو تسعير لكل فحص. يتم تشغيل فحوصات الترخيص بزمن استجابة منخفض مقابل متجر PostgreSQL الخاص بك، وتتكامل واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة مع التطبيقات المكتوبة بأي لغة من خلال حزم تطوير البرامج الرسمية.