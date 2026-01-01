انشر HomeHub بنقرة واحدة.
لوحة تحكم عائلية بدون تسجيل دخول للملاحظات المشتركة، وقوائم التسوق، والمهام المنزلية، والتقويمات، والمصروفات في تطبيق ويب تقدمي (PWA) خاص واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HomeHub
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HomeHub
HomeHub هو أداة عائلية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تحول أي خادم إلى لوحة تحكم خاصة لكل فرد في منزلك. مصمم للاستخدام المشترك على شبكة منزلية، يتم توفيره كتطبيق ويب تقدمي (PWA) لا يتطلب تسجيل الدخول، بحيث يمكن لأي فرد من أفراد العائلة فتحه في المتصفح، وحفظه على شاشته الرئيسية، والبدء فورًا في التعاون على الملاحظات، وقوائم التسوق، والأعمال المنزلية، والتقويم المشترك.
استضافة HomeHub ذاتيًا تحافظ على بيانات الأسرة — المصاريف، وعادات التسوق، والروتين العائلي، والملفات المحملة — بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون مزامنة سحابية من طرف ثالث، أو تتبع، أو رسوم لكل مستخدم. يمكن تبديل الميزات بشكل فردي من خلال ملف تكوين YAML واحد، بحيث تقوم بتمكين الأدوات التي تستخدمها عائلتك بالفعل فقط.
الميزات الرئيسية لـ HomeHub
قائمة التسوق المشتركة
قائمة تسوق تعاونية مع اقتراحات ذكية بناءً على الإدخالات السابقة، حتى تتمكن جميع أفراد العائلة من إضافة العناصر عند نفادها.
متتبع المصروفات العائلية
تتبع نفقات الأسرة مع دعم الفواتير المتكررة مثل الاشتراكات، والمرافق، والحليب، أو الصحف، كل ذلك في دفتر حسابات واحد.
التقويم والتذكيرات
تقويم مشترك مع فئات مرمزة بالألوان للفواتير والمدرسة والصحة وأحداث العائلة يحافظ على توافق كل فرد من أفراد الأسرة.
مهام وملاحظات
متعقب المهام خفيف الوزن ولوحة الملاحظات المشتركة يتيحان لأفراد العائلة تعيين المهام وتدوين رسائل سريعة دون الحاجة لتطبيقات إضافية.
أدوات مساعدة مدمجة
يتضمن كتاب وصفات، ومتتبع انتهاء الصلاحية، وضغط ملفات PDF، ومختصر روابط URL، ومولد رمز QR، ومحمل وسائط في تطبيق ويب تقدمي (PWA) واحد.
خاص بالتصميم
لا يوجد نظام حسابات، ولا يوجد قياس عن بعد، ولا يوجد اعتماد على السحابة — تبقى جميع البيانات داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وشبكتك المنزلية.
لماذا تشغّل HomeHub على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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