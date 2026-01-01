HomeHub هو أداة عائلية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تحول أي خادم إلى لوحة تحكم خاصة لكل فرد في منزلك. مصمم للاستخدام المشترك على شبكة منزلية، يتم توفيره كتطبيق ويب تقدمي (PWA) لا يتطلب تسجيل الدخول، بحيث يمكن لأي فرد من أفراد العائلة فتحه في المتصفح، وحفظه على شاشته الرئيسية، والبدء فورًا في التعاون على الملاحظات، وقوائم التسوق، والأعمال المنزلية، والتقويم المشترك.

استضافة HomeHub ذاتيًا تحافظ على بيانات الأسرة — المصاريف، وعادات التسوق، والروتين العائلي، والملفات المحملة — بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون مزامنة سحابية من طرف ثالث، أو تتبع، أو رسوم لكل مستخدم. يمكن تبديل الميزات بشكل فردي من خلال ملف تكوين YAML واحد، بحيث تقوم بتمكين الأدوات التي تستخدمها عائلتك بالفعل فقط.