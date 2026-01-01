انشر Nexus Repository Manager بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مستودع القطع الأثرية الشامل الذي يدعم Maven و npm و Docker و PyPI والمزيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Nexus Repository Manager
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Nexus Repository Manager
يُعد Sonatype Nexus Repository Manager مستودع القطع الأثرية القياسي في الصناعة لتخزين وتنظيم وتوزيع قطع البناء الأثرية عبر كل تنسيق حزمة رئيسي. يعمل كذاكرة تخزين مؤقت وكيل عالمية لـ Maven Central و npm و PyPI و Docker Hub وعشرات من السجلات الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من التنزيلات الخارجية ويسرع عمليات البناء.
تمنحك استضافة Nexus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخزين القطع الأثرية وسياسات الوصول وفحص الأمان. تحصل الفرق على مصدر واحد موثوق به لجميع التبعيات — العامة والخاصة — دون تسعير لكل مقعد أو قيود تخزين سحابية.
الميزات الرئيسية لـ Nexus Repository Manager
دعم التنسيقات العالمية
استضف ووكّل Maven و npm و NuGet و PyPI و Docker و Helm و Go والعديد من التنسيقات الأخرى من خلال مثيل واحد.
الوكيل وذاكرة التخزين المؤقت
تخزين العناصر البعيدة مؤقتًا محليًا حتى لا تفشل عمليات الإنشاء أبدًا لأن سجلًا خارجيًا بطيء أو غير متاح.
مستودعات خاصة
انشر المكتبات الخاصة وصور Docker إلى مستودعات مستضافة خاصة مع تحكم دقيق في الوصول.
البحث عن المكونات
البحث بالنص الكامل عبر جميع المستودعات يتيح للمطورين العثور بسرعة على إصدارات معينة من القطع الأثرية وبياناتها الوصفية.
الوصول المستند إلى الدور
تحديد صلاحيات دقيقة لكل مستودع بحيث لا تتمكن الفرق إلا من رؤية المستودعات التي تملكها والنشر فيها.
لماذا تشغّل Nexus Repository Manager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."