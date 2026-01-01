يُعد Sonatype Nexus Repository Manager مستودع القطع الأثرية القياسي في الصناعة لتخزين وتنظيم وتوزيع قطع البناء الأثرية عبر كل تنسيق حزمة رئيسي. يعمل كذاكرة تخزين مؤقت وكيل عالمية لـ Maven Central و npm و PyPI و Docker Hub وعشرات من السجلات الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من التنزيلات الخارجية ويسرع عمليات البناء.

تمنحك استضافة Nexus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تخزين القطع الأثرية وسياسات الوصول وفحص الأمان. تحصل الفرق على مصدر واحد موثوق به لجميع التبعيات — العامة والخاصة — دون تسعير لكل مقعد أو قيود تخزين سحابية.