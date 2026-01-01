نشر Dify بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تطبيقات LLM مفتوحة المصدر لبناء سير عمل الذكاء الاصطناعي، ومسارات RAG، وروبوتات الدردشة بصريًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dify
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dify
Dify هي منصة تطوير تطبيقات LLM مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، توفر واجهة مرئية لبناء سير عمل الذكاء الاصطناعي، ومسارات RAG، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الدردشة الآلية. مع دعم لأكثر من 100 مزود LLM بما في ذلك OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini والنماذج المحلية عبر Ollama، تتيح Dify للفرق إنشاء نماذج أولية ونشر تطبيقات ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة للتنسيق.
استضافة Dify ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تضمن أن جميع المستندات والتضمينات والمحادثات ومفاتيح API تظل تحت سيطرتك الكاملة. يتضمن هذا النشر قاعدة بيانات متجهات Weaviate مدمجة للبحث الدلالي، وتنفيذ التعليمات البرمجية في بيئة معزولة (sandboxed)، وحماية SSRF لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة.
الميزات الرئيسية لـ Dify
محرر سير العمل المرئي
أنشئ مسارات عمل معقدة للذكاء الاصطناعي عن طريق ربط استدعاءات LLM، وتكاملات API، والمنطق الشرطي، باستخدام السحب والإفلات.
RAG خط أنابيب
استوعب المستندات، وأنشئ التضمينات، واسترجع المعرفة ذات الصلة باستخدام قاعدة بيانات Weaviate المتجهية المدمجة.
إطار عمل وكيل AI
إنشاء وكلاء مستقلين بقدرات استدعاء الأدوات للبحث عبر الويب، وتنفيذ التعليمات البرمجية، وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية.
أكثر من 100 من مقدمي LLM
اتصل بـ OpenAI و Anthropic و Google و Mistral والنماذج المحلية عبر Ollama مع موازنة تحميل النموذج والاحتياطي.
تنفيذ الكود المعزول
شغّل Python وJavaScript بأمان في بيئة معزولة مع حماية SSRF مدمجة.
استوديو هندسة الموجهات
تصميم، وتحديد إصدارات، واختبار A/B للمطالبات باستخدام لوحة تحكم للمراقبة لتسجيل البيانات والتتبع.
لماذا تشغّل Dify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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