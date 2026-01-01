Dify هي منصة تطوير تطبيقات LLM مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، توفر واجهة مرئية لبناء سير عمل الذكاء الاصطناعي، ومسارات RAG، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الدردشة الآلية. مع دعم لأكثر من 100 مزود LLM بما في ذلك OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini والنماذج المحلية عبر Ollama، تتيح Dify للفرق إنشاء نماذج أولية ونشر تطبيقات ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة للتنسيق.

استضافة Dify ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تضمن أن جميع المستندات والتضمينات والمحادثات ومفاتيح API تظل تحت سيطرتك الكاملة. يتضمن هذا النشر قاعدة بيانات متجهات Weaviate مدمجة للبحث الدلالي، وتنفيذ التعليمات البرمجية في بيئة معزولة (sandboxed)، وحماية SSRF لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة.