نشر COPS بنقرة واحدة.
خادم PHP OPDS و HTML خفيف الوزن لمكتبة كتبك الإلكترونية Calibre، مُحسّن للاستضافة المشتركة والإعدادات منخفضة الموارد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ COPS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام COPS
COPS (خادم Calibre OPDS PHP) هو بديل سريع للقراءة فقط لخادم محتوى Calibre المدمج. يعرض مكتبة Calibre موجودة — ملف
metadata.db القياسي — من خلال واجهة HTML بسيطة للمتصفحات وخلاصة OPDS لقارئات الكتب الإلكترونية مثل Moon+ Reader و KyBook و Aldiko و Marvin. لأنه يعمل على PHP عادي بدون قاعدة بيانات خاصة به، فإنه يظل سريع الاستجابة على الأجهزة المتواضعة ويبدأ في ثوانٍ.
تمنح استضافة COPS ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قارئات الكتب الإلكترونية المتنقلة نقطة نهاية سريعة للكتالوج دون الحاجة إلى تشغيل نسخة سطح مكتب من Calibre، ويتوافق بشكل طبيعي مع Calibre-Web للمستخدمين الذين يرغبون في كتالوج عام للقراءة فقط منفصل عن واجهة المستخدم الكاملة للإدارة الخاصة بهم.
الميزات الرئيسية لـ COPS
تغذية OPDS أصلية
كتالوج OPDS 1.1 مدمج بحيث يمكن لتطبيقات القراءة على الأجهزة المحمولة تصفح مكتبة Calibre الخاصة بك والبحث فيها وتنزيل المحتوى منها مباشرةً.
يقرأ Calibre metadata.db
يشير مباشرة إلى نفس قاعدة بيانات SQLite التي يستخدمها Calibre — لا استيراد، لا مكتبة مكررة، لا خطوة مزامنة.
بصمة خفيفة
PHP نقي بدون قاعدة بيانات خارجية، لذلك يبقى سريعًا على خطط VPS الصغيرة ويتعامل مع المكتبات التي تحتوي على آلاف العناوين.
قارئ داخل المتصفح
يقرأ ملفات EPUB مباشرة في المتصفح عبر Monocle، حتى يتمكن المستخدمون من معاينة الكتب دون الحاجة إلى تنزيلها أولاً.
سمات مخصصة وتكوين مخصص
قابل للتعديل لكل مثيل عبر
local.php — اختر سمة، حدد حجم الصفحة، قيد الوصول، أو اكشف عن قواعد بيانات متعددة في وقت واحد.
لماذا تشغّل COPS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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