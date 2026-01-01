نشر Duplicati بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل نسخ احتياطي مفتوح المصدر ينشئ نسخًا احتياطية مشفرة وتدريجية إلى التخزين السحابي والخوادم البعيدة بواجهة ويب بسيطة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Duplicati
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Duplicati
Duplicati هو عميل نسخ احتياطي مجاني ومفتوح المصدر يقوم بتشفير البيانات باستخدام AES-256 قبل إرسال نسخ احتياطية تزايدية ومزيلة للتكرار ومضغوطة إلى أكثر من 20 واجهة تخزين خلفية — بما في ذلك Amazon S3 و Google Drive و Microsoft OneDrive و Backblaze B2 والبروتوكولات القياسية مثل SFTP و WebDAV. نظرًا لأن كل شيء مشفر من جانب العميل، تظل بياناتك خاصة حتى عند تخزينها على خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية.
واجهة ويب نظيفة تجعل من السهل تكوين مهام النسخ الاحتياطي، وتعيين سياسات الاستبقاء، والتحقق من سلامة النسخ الاحتياطي، ومراقبة التشغيلات المجدولة. إزالة التكرار والضغط على مستوى الكتل يحافظان على تكاليف التخزين منخفضة حتى لمجموعات البيانات الكبيرة. استضافة Duplicati ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك محرك نسخ احتياطي موثوق به ويعمل دائمًا يقوم بتشغيل المهام المجدولة باستمرار دون الاعتماد على تشغيل جهاز كمبيوتر شخصي.
الميزات الرئيسية لـ Duplicati
تشفير من جانب العميل AES-256
يقوم بتشفير جميع البيانات قبل مغادرتها لخادمك، لتبقى النسخ الاحتياطية على التخزين السحابي للجهات الخارجية خاصة تمامًا.
أكثر من 20 واجهة تخزين خلفية
يدعم Amazon S3 و Google Drive و OneDrive و Backblaze B2 و Dropbox و SFTP و WebDAV والعديد من الوجهات الأخرى من واجهة واحدة.
تزايدي ومزيل للتكرار
يتم تحميل الكتل المتغيرة فقط بعد تشغيل النسخ الاحتياطي الأول، مما يقلل بشكل كبير من استخدام التخزين وعرض النطاق الترددي للتحميل في المهام اللاحقة.
جدولة مرنة
قم بتكوين نوافذ النسخ الاحتياطي التلقائية مع سياسات الاستبقاء التي تنتهي صلاحية نقاط الاستعادة القديمة تلقائيًا لإدارة تكاليف التخزين.
تحقق النسخ الاحتياطي
يختبر بشكل دوري سلامة النسخ الاحتياطي عن طريق استعادة البيانات ومقارنتها، ويكشف عن التلف الصامت قبل أن يصبح مشكلة في الاستعادة.
لماذا تشغّل Duplicati على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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