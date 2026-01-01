Grimoire هو مدير إشارات مرجعية مفتوح المصدر مصمم ليكون منزلاً دائمًا وقابلاً للبحث لكل ما تحفظه من الويب. يقوم بتخزين الإشارات المرجعية مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا — عنوان الصفحة، الوصف، أيقونة الموقع، ولقطة الشاشة — لتبقى مجموعتك مفيدة بعد فترة طويلة من نسيانك سبب حفظك لشيء ما.

على عكس مجلدات الإشارات المرجعية للمتصفح التي تتم مزامنتها مع سحابات البائعين، فإن استضافة Grimoire ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية سجل القراءة الخاص بك، وروابط البحث، والموارد المحفوظة بشكل كامل. حاوية واحدة مع تخزين SQLite مدمج تعني أنه لا يوجد شيء للصيانة — فقط احفظ، وسم، وابحث.