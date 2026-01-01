انشر Grimoire بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع العلامات، والبحث بالنص الكامل، واستخراج البيانات الوصفية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Grimoire
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Grimoire
Grimoire هو مدير إشارات مرجعية مفتوح المصدر مصمم ليكون منزلاً دائمًا وقابلاً للبحث لكل ما تحفظه من الويب. يقوم بتخزين الإشارات المرجعية مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا — عنوان الصفحة، الوصف، أيقونة الموقع، ولقطة الشاشة — لتبقى مجموعتك مفيدة بعد فترة طويلة من نسيانك سبب حفظك لشيء ما.
على عكس مجلدات الإشارات المرجعية للمتصفح التي تتم مزامنتها مع سحابات البائعين، فإن استضافة Grimoire ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية سجل القراءة الخاص بك، وروابط البحث، والموارد المحفوظة بشكل كامل. حاوية واحدة مع تخزين SQLite مدمج تعني أنه لا يوجد شيء للصيانة — فقط احفظ، وسم، وابحث.
الميزات الرئيسية لـ Grimoire
استخراج أوتوماتيكي للبيانات الوصفية
يجلب Grimoire العنوان والوصف والأيقونة المفضلة ولقطة الشاشة لكل إشارة مرجعية تلقائيًا، مما يحافظ على تنظيم مكتبتك دون عناء يدوي.
البحث في النص الكامل
ابحث عبر عناوين الإشارات المرجعية والأوصاف والعلامات والملاحظات للعثور على أي شيء في مجموعتك على الفور.
وسوم وفئات
نظّم الإشارات المرجعية باستخدام وسوم وفئات مرنة، ثم صفِّ مكتبتك لإظهار ما تحتاجه بالضبط.
الوسم بمساعدة الذكاء الاصطناعي
يمكنك اختياريًا ربط مزود ذكاء اصطناعي لاقتراح العلامات والملخصات تلقائيًا بناءً على محتوى الصفحة.
ملحق المتصفح
احفظ الإشارات المرجعية مباشرة من Chrome أو Firefox باستخدام إضافة بنقرة واحدة دون مغادرة الصفحة التي تقرأها.
لماذا تشغّل Grimoire على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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