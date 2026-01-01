انشر Horilla بنقرة واحدة.
منصة مجانية مفتوحة المصدر للموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء (CRM) تغطي الموظفين والرواتب والتوظيف والحضور.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Horilla
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Horilla
Horilla هو نظام أساسي مفتوح المصدر بالكامل لإدارة الموارد البشرية وعلاقات العملاء (CRM) مبني على Django و PostgreSQL. يوحد دورة حياة الموظف الكاملة — التوظيف، الإعداد، الحضور، الإجازات، الرواتب، الأداء، مكتب المساعدة، وإنهاء الخدمة — إلى جانب نظام CRM مدمج لخطوط أنابيب المبيعات وسجلات العملاء، ليحل محل العديد من أدوات SaaS بحزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.
تضمن استضافة Horilla ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الموظفين الحساسة والرواتب وسجلات العملاء تحت سيطرتك المباشرة دون رسوم لكل مستخدم. تحتفظ بوصول كامل إلى قاعدة البيانات لإعداد التقارير المخصصة وعمليات التكامل، بالإضافة إلى حرية توسيع الوحدات النمطية دون انتظار خرائط طريق البائعين.
الميزات الرئيسية لـ Horilla
التوظيف والتهيئة
تتبع فرص العمل، ومسارات المرشحين، ومراحل المقابلات، ومهام الإعداد دون الحاجة إلى نظام منفصل لتتبع المتقدمين (ATS) أو أداة لإعداد الموظفين.
الحضور والإجازات
إدارة جداول المناوبات، والحضور البيومتري، واستحقاقات الإجازات، وسير عمل الموافقات عبر القوى العاملة بأكملها.
كشوف المرتبات المدمجة
تكوين العقود والبدلات والاستقطاعات وقواعد الضرائب، ثم تشغيل دورات الرواتب مع إنشاء قسائم الدفع مباشرة داخل هوريلا.
الأداء والأهداف
تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف والنتائج الرئيسية، وإجراء دورات تقييم الأداء الشامل (360 درجة)، وربط الأهداف الفردية بالأهداف التنظيمية.
CRM متكامل
سير العملاء المحتملين، الفرص، حسابات الزبناء، و مسارات المبيعات مع بيانات الموارد البشرية ف قاعدة بيانات موحدة وحدة.
واجهة برمجة تطبيقات REST نمطية
تأتي كل وحدة بواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة لدمج Horilla مع مزودي الرواتب وأنظمة الهوية وأدوات ذكاء الأعمال.
لماذا تشغّل Horilla على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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