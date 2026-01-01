Horilla هو نظام أساسي مفتوح المصدر بالكامل لإدارة الموارد البشرية وعلاقات العملاء (CRM) مبني على Django و PostgreSQL. يوحد دورة حياة الموظف الكاملة — التوظيف، الإعداد، الحضور، الإجازات، الرواتب، الأداء، مكتب المساعدة، وإنهاء الخدمة — إلى جانب نظام CRM مدمج لخطوط أنابيب المبيعات وسجلات العملاء، ليحل محل العديد من أدوات SaaS بحزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.

تضمن استضافة Horilla ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الموظفين الحساسة والرواتب وسجلات العملاء تحت سيطرتك المباشرة دون رسوم لكل مستخدم. تحتفظ بوصول كامل إلى قاعدة البيانات لإعداد التقارير المخصصة وعمليات التكامل، بالإضافة إلى حرية توسيع الوحدات النمطية دون انتظار خرائط طريق البائعين.