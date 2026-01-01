Datasette هي أداة متعددة الاستخدامات مفتوحة المصدر لاستكشاف البيانات ونشرها. تأخذ ملفات قواعد بيانات SQLite وتحولها فورًا إلى مواقع ويب تفاعلية وقابلة للبحث مع واجهة برمجة تطبيقات JSON مدمجة — لا تتطلب أي برمجة خلفية. يستخدم الصحفيون والباحثون وفرق البيانات Datasette لمشاركة مجموعات البيانات علنًا، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات، وإنشاء نماذج أولية للوحات معلومات التحليلات دون الحاجة إلى إدارة بنية تحتية معقدة.

استضافة Datasette بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في مجموعات البيانات الحساسة، ويسمح لك بتثبيت إضافات مخصصة للتصور والمصادقة، ويمنحك عنوان URL دائمًا وقابلاً للمشاركة لكل استعلام وعرض جدول تحتويه بياناتك.