انشر Datasette بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة مفتوحة المصدر لاستكشاف ونشر ومشاركة قواعد بيانات SQLite كمواقع ويب تفاعلية وواجهات برمجة تطبيقات (APIs).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Datasette
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Datasette
Datasette هي أداة متعددة الاستخدامات مفتوحة المصدر لاستكشاف البيانات ونشرها. تأخذ ملفات قواعد بيانات SQLite وتحولها فورًا إلى مواقع ويب تفاعلية وقابلة للبحث مع واجهة برمجة تطبيقات JSON مدمجة — لا تتطلب أي برمجة خلفية. يستخدم الصحفيون والباحثون وفرق البيانات Datasette لمشاركة مجموعات البيانات علنًا، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات، وإنشاء نماذج أولية للوحات معلومات التحليلات دون الحاجة إلى إدارة بنية تحتية معقدة.
استضافة Datasette بنفسك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في مجموعات البيانات الحساسة، ويسمح لك بتثبيت إضافات مخصصة للتصور والمصادقة، ويمنحك عنوان URL دائمًا وقابلاً للمشاركة لكل استعلام وعرض جدول تحتويه بياناتك.
الميزات الرئيسية لـ Datasette
نشر فوري للبيانات
أسقط أي ملف قاعدة بيانات SQLite في وحدة تخزين البيانات وسيقوم Datasette بتقديمه فورًا كموقع ويب قابل للتصفح والبحث.
JSON API مدمجة
كل جدول واستعلام وصف يمكن الوصول إليه تلقائيًا كنقطة نهاية لواجهة برمجة تطبيقات JSON، مما يسهل بناء التطبيقات فوق بياناتك.
مستكشف SQL قوي
قم بتشغيل استعلامات SQL عشوائية مباشرة في المتصفح باستخدام محرر استعلام تفاعلي وجداول نتائج منسقة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Datasette باستخدام أكثر من 100 إضافة مجتمعية للرسوم البيانية، والخرائط، والمصادقة، والبحث بالنص الكامل، وتنسيقات التصدير المخصصة.
التصفح الموجه
تتيح الواجهات والفلاتر المُنشأة تلقائيًا للمستخدمين التعمق في مجموعات البيانات الكبيرة دون كتابة أي SQL.
لماذا تشغّل Datasette على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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