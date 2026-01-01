Emby هو خادم وسائط شخصي شامل يجمع مجموعتك الإعلامية الكاملة — الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور — في منصة واحدة موحدة. يقوم تلقائيًا بتحويل المحتوى وبثه إلى أي جهاز، مع تحويل الترميز في الوقت الفعلي لضمان تشغيل سلس بغض النظر عن إمكانيات العميل أو ظروف الشبكة.

استضافة Emby على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسرعات تحميل على مستوى المؤسسات للبث عن بعد، وموارد تحويل ترميز مخصصة لعدة مشاهدين متزامنين. تبقى مكتبة الوسائط والبيانات الوصفية الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، مع عدم وجود مستويات اشتراك تحد من التشغيل أو التخزين.