انشر Emby بنقرة واحدة.
خادم وسائط شخصي ينظم ويبث مقاطع الفيديو والموسيقى والصور الخاصة بك إلى أي جهاز من أي مكان.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Emby
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Emby
Emby هو خادم وسائط شخصي شامل يجمع مجموعتك الإعلامية الكاملة — الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور — في منصة واحدة موحدة. يقوم تلقائيًا بتحويل المحتوى وبثه إلى أي جهاز، مع تحويل الترميز في الوقت الفعلي لضمان تشغيل سلس بغض النظر عن إمكانيات العميل أو ظروف الشبكة.
استضافة Emby على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسرعات تحميل على مستوى المؤسسات للبث عن بعد، وموارد تحويل ترميز مخصصة لعدة مشاهدين متزامنين. تبقى مكتبة الوسائط والبيانات الوصفية الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، مع عدم وجود مستويات اشتراك تحد من التشغيل أو التخزين.
الميزات الرئيسية لـ Emby
تحويل الترميز الأوتوماتيكي
يضمن تحويل الفيديو والصوت في الوقت الفعلي التشغيل السلس على أي جهاز، بغض النظر عن تنسيق الملف الأصلي أو إمكانيات العميل.
تلفزيون مباشر ومسجل فيديو رقمي
شاهد التلفزيون المباشر وجدول التسجيلات باستخدام مسجل فيديو رقمي (DVR) مدمج، ليحل محل اشتراكات الكابل التقليدية بحل ذاتي الإدارة.
مزامنة الهاتف المحمول
تنزيل الوسائط إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للمشاهدة دون اتصال بالإنترنت، مما يحافظ على إمكانية الوصول إلى المحتوى حتى بدون اتصال بالإنترنت.
عناصر التحكم الأبوية
تعيين قيود المحتوى وجداول المشاهدة لكل مستخدم لإنشاء بيئات وسائط آمنة ومناسبة للعمر لكل فرد من أفراد العائلة.
دعم متعدد المكتبات
نظّم الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور في مكتبات منفصلة مع بيانات وصفية غنية وأعمال فنية وتقييمات يتم جلبها تلقائيًا.
لماذا تشغّل Emby على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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