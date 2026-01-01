انشر Jellyfin بنقرة واحدة.
خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لبث مكتبة الأفلام والتلفزيون والموسيقى الشخصية الخاصة بك إلى أي جهاز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jellyfin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jellyfin
Jellyfin هو خادم الوسائط الرائد المجاني ومفتوح المصدر — بديل مدعوم من المجتمع لـ Plex و Emby بدون مستويات مميزة، ولا تتبع، ولا احتكار من البائع. يقوم ببث مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية والتطبيقات المخصصة على Roku و Android TV و Apple TV و Fire TV مع جلب البيانات الوصفية التلقائي وتحويل الترميز المعجل بواسطة الأجهزة.
تمنحك استضافة Jellyfin ذاتيًا على VPS وصولاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك من أي مكان في العالم، مع نطاق ترددي مخصص للتدفقات المتزامنة وعدم الاعتماد على اتصال الإنترنت المنزلي الخاص بك. تظل وسائطك وسجل المشاهدة وتفضيلات المستخدم تحت سيطرتك الكاملة بدون أي رسوم اشتراك على الإطلاق.
الميزات الرئيسية لـ Jellyfin
تحويل ترميز الأجهزة
تتيح تقنيات Intel Quick Sync و NVIDIA NVENC وتسريع VA-API التحويل السلس في الوقت الفعلي للأجهزة التي لا تستطيع تشغيل التنسيق الأصلي بشكل طبيعي.
تلفزيون مباشر و DVR
قم بتوصيل موالفات الشبكة مثل HDHomeRun أو مصادر M3U لمشاهدة وتسجيل البث المباشر مباشرة عبر واجهة Jellyfin.
تطبيقات متعددة المنصات
تتيح التطبيقات الأصلية لأجهزة Android و iOS و Roku و Android TV و Fire TV و Apple TV لأي جهاز منزلي الوصول إلى مكتبة الوسائط بدون متصفح.
أذونات المستخدمين المتعددين
إنشاء حسابات منفصلة لأفراد العائلة مع مكتبات فردية، وأدوات رقابة أبوية، وفلاتر تصنيف المحتوى لكل مستخدم.
جلسات SyncPlay
شاهد نفس المحتوى في وقت واحد مع الأصدقاء أو العائلة عن بُعد مع تشغيل متزامن وقائمة انتظار مشتركة.
لماذا تشغّل Jellyfin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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