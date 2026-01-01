Jellyfin هو خادم الوسائط الرائد المجاني ومفتوح المصدر — بديل مدعوم من المجتمع لـ Plex و Emby بدون مستويات مميزة، ولا تتبع، ولا احتكار من البائع. يقوم ببث مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية والتطبيقات المخصصة على Roku و Android TV و Apple TV و Fire TV مع جلب البيانات الوصفية التلقائي وتحويل الترميز المعجل بواسطة الأجهزة.

تمنحك استضافة Jellyfin ذاتيًا على VPS وصولاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك من أي مكان في العالم، مع نطاق ترددي مخصص للتدفقات المتزامنة وعدم الاعتماد على اتصال الإنترنت المنزلي الخاص بك. تظل وسائطك وسجل المشاهدة وتفضيلات المستخدم تحت سيطرتك الكاملة بدون أي رسوم اشتراك على الإطلاق.