GreptimeDB هي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للمراقبة مبنية بلغة Rust، تخزن المقاييس والسجلات والتتبعات كأحداث واسعة في محرك عمودي واحد. تحل قاعدة بيانات واحدة محل الثلاثي النموذجي Prometheus و Loki و Elasticsearch، مما يتيح لك الربط (JOIN) عبر الإشارات في SQL وتقديم لوحات المعلومات والتنبيهات وعوامل الذكاء الاصطناعي من واجهة خلفية واحدة بدلاً من ثلاث.

تُبقي استضافة GreptimeDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات القياس عن بعد عالية الكاردينالية تحت سيطرتك دون فواتير SaaS لكل نقطة بيانات، وتدعم نفس النسخة بروتوكولات Prometheus remote write و OpenTelemetry و MySQL و PostgreSQL و InfluxDB line protocol — بحيث تتصل أدوات التجميع ولوحات المعلومات الموجودة دون الحاجة إلى إعادة كتابة.