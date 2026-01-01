نشر GreptimeDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات موحدة مفتوحة المصدر للمراقبة للمقاييس والسجلات والتتبع مع SQL و PromQL على محرك واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GreptimeDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GreptimeDB
GreptimeDB هي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للمراقبة مبنية بلغة Rust، تخزن المقاييس والسجلات والتتبعات كأحداث واسعة في محرك عمودي واحد. تحل قاعدة بيانات واحدة محل الثلاثي النموذجي Prometheus و Loki و Elasticsearch، مما يتيح لك الربط (JOIN) عبر الإشارات في SQL وتقديم لوحات المعلومات والتنبيهات وعوامل الذكاء الاصطناعي من واجهة خلفية واحدة بدلاً من ثلاث.
تُبقي استضافة GreptimeDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات القياس عن بعد عالية الكاردينالية تحت سيطرتك دون فواتير SaaS لكل نقطة بيانات، وتدعم نفس النسخة بروتوكولات Prometheus remote write و OpenTelemetry و MySQL و PostgreSQL و InfluxDB line protocol — بحيث تتصل أدوات التجميع ولوحات المعلومات الموجودة دون الحاجة إلى إعادة كتابة.
الميزات الرئيسية لـ GreptimeDB
نموذج بيانات موحد
تخزين المقاييس والسجلات والتتبعات كأحداث واسعة ذات طابع زمني في محرك عمودي واحد، والربط بين الإشارات باستخدام SQL العادي.
SQL و PromQL
استعلم عن نفس البيانات باستخدام SQL للتحليلات و PromQL لقواعد تنبيه Grafana — لا حاجة لطبقة استعلام منفصلة أو طبقة ترجمة.
OpenTelemetry أصلي
استوعب OTLP للمقاييس والسجلات والتتبعات مباشرةً، بدون حاويات جانبية للمُصدِّر أو حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائعين بين خدماتك وقاعدة البيانات.
دعم واسع للبروتوكولات
قبول كتابة بروميثيوس عن بعد، وبروتوكول سطر InfluxDB، ودفع لوكي، وعملاء MySQL أو PostgreSQL على نفس المثيل لترحيلات الدمج المباشر.
لوحة تحكم ويب مدمجة
استكشف الجداول، وقم بتشغيل استعلامات SQL و PromQL، وافحص حالة المجموعة من واجهة مستخدم ويب مدمجة دون الحاجة لتثبيت واجهة أمامية منفصلة.
جاهز لتخزين الكائنات
قم بتكوين S3 أو GCS أو Azure Blob كمساحة تخزين أساسية مع ذاكرة تخزين مؤقتة على القرص المحلي لخفض تكلفة الاحتفاظ طويل الأجل للبيانات القياسية عالية الحجم.
لماذا تشغّل GreptimeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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