انشر EdgeDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات رسومية علائقية من الجيل التالي مبنية على PostgreSQL مع لغة استعلام حديثة ونموذج بيانات بديهي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ EdgeDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام EdgeDB
EdgeDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تعيد تصور النموذج العلائقي. مبنية على محرك PostgreSQL المثبت، تقدم نموذج بيانات علائقي كائني غني، ووراثة المخطط، و EdgeQL — لغة استعلام مصممة لتكون أكثر تعبيراً وأماناً من SQL. يستفيد المطورون من الخصائص المحسوبة، وخصائص الروابط، وأدوات الترحيل المدمجة التي تلغي الحاجة إلى الإدارة اليدوية للمخطط.
استضافة EdgeDB ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكماً كاملاً في تهيئة قاعدة البيانات، وتخصيص الموارد، وموقع البيانات. يمكنك ضبط إعدادات PostgreSQL لتناسب عبء عملك، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، والاندماج مع بنيتك التحتية دون قيود خدمات قواعد البيانات المدارة.
الميزات الرئيسية لـ EdgeDB
EdgeQL لغة الاستعلام
بديل حديث لـ SQL مع بنية سهلة الاستخدام، وتعبيرات قابلة للتركيب، واجتياز قوي لرسوم بيانية الكائنات الذي يلغي استعلامات الربط المتعدد المعقدة.
النموذج العلائقي الكائني
تحديد المخططات باستخدام أنواع الكائنات مع الوراثة والخصائص المحسوبة، مما يقلل من عدم تطابق المعاوقة بين رمز التطبيق وطبقة قاعدة البيانات.
عمليات الترحيل الأوتوماتيكية
قم بإنشاء وتطبيق ترحيلات المخطط تلقائيًا من تعريفات المخطط الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى نصوص ALTER TABLE المكتوبة يدويًا وانحراف الترحيل.
واجهة أدمن الويب
واجهة مدمجة قائمة على المتصفح لاستكشاف المخططات والاستعلامات التفاعلية وتصور البيانات دون الحاجة إلى تثبيت أدوات إضافية.
مكتبات العميل الآمنة من حيث النوع
تُنشئ أدوات بناء الاستعلامات الرسمية لـ TypeScript و Python و Go كود وصول لقاعدة البيانات آمنًا تمامًا من حيث النوع مباشرةً من مخطط EdgeDB الخاص بك.
لماذا تشغّل EdgeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."