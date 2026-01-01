EdgeDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر تعيد تصور النموذج العلائقي. مبنية على محرك PostgreSQL المثبت، تقدم نموذج بيانات علائقي كائني غني، ووراثة المخطط، و EdgeQL — لغة استعلام مصممة لتكون أكثر تعبيراً وأماناً من SQL. يستفيد المطورون من الخصائص المحسوبة، وخصائص الروابط، وأدوات الترحيل المدمجة التي تلغي الحاجة إلى الإدارة اليدوية للمخطط.

استضافة EdgeDB ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكماً كاملاً في تهيئة قاعدة البيانات، وتخصيص الموارد، وموقع البيانات. يمكنك ضبط إعدادات PostgreSQL لتناسب عبء عملك، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، والاندماج مع بنيتك التحتية دون قيود خدمات قواعد البيانات المدارة.