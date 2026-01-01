انشر OmniRoute بنقرة واحدة.
بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توجه أي نموذج لغوي كبير (LLM) عبر نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI مع استرجاع ذكي وضغط للرموز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OmniRoute
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OmniRoute
OmniRoute هو بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توحد أكثر من 230 مزود نموذج خلف نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI. وجه Claude Code، Codex، Cursor، Cline، أو Copilot إلى عنوان URL واحد ويقوم OmniRoute بتوجيه كل طلب إلى أفضل نموذج متاح — بما في ذلك العشرات من مستويات Claude وGPT وGemini المجانية — مع التراجع التلقائي عندما يفشل المزود أو يصل إلى حد معين.
يقلل ضغط RTK وCaveman المكدس الخاص به من 15 إلى 95% من الرموز قبل أن تغادر الطلبات خادمك، مما يقلل التكلفة وزمن الوصول، بينما تحافظ واجهات برمجة التطبيقات MCP وA2A والمتعددة الوسائط على سير العمليات المتقدمة. تشغيل OmniRoute على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن مفاتيح API وقواعد التوجيه وبيانات الاستخدام الخاصة بك تظل تحت سيطرتك بدلاً من وكيل مستضاف.
الميزات الرئيسية لـ OmniRoute
نقطة نهاية موحدة واحدة
اكشف عن واجهة برمجة تطبيقات واحدة متوافقة مع OpenAI ووصل Claude Code، Codex، Cursor، Cline، أو Copilot دون إعداد لكل أداة.
231+ مزودين
توجيه الطلبات عبر أكثر من 231 مزود نموذج، بما في ذلك أكثر من 50 مستوى مجاني من Claude وGPT وGemini.
العودة التلقائية الذكية
إعادة المحاولة تلقائيًا على مزود آخر عندما يفشل أحدهم، أو يتجاوز حدود المعدل، أو يُرجع خطأً، مما يحافظ على تشغيل وكلائك.
ضغط الرمز
يقلل ضغط RTK و Caveman المكدس من 15-95% من الرموز لكل طلب لتقليل التكلفة وتسريع الاستجابات.
MCP ومتعدد الوسائط
تتيح واجهات برمجة التطبيقات المدمجة MCP و A2A ومتعددة الوسائط ربط OmniRoute بأدوات الوكيل وسير عمل الصور أو الصوت.
لماذا تشغّل OmniRoute على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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