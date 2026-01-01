OmniRoute هو بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توحد أكثر من 230 مزود نموذج خلف نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI. وجه Claude Code، Codex، Cursor، Cline، أو Copilot إلى عنوان URL واحد ويقوم OmniRoute بتوجيه كل طلب إلى أفضل نموذج متاح — بما في ذلك العشرات من مستويات Claude وGPT وGemini المجانية — مع التراجع التلقائي عندما يفشل المزود أو يصل إلى حد معين.

يقلل ضغط RTK وCaveman المكدس الخاص به من 15 إلى 95% من الرموز قبل أن تغادر الطلبات خادمك، مما يقلل التكلفة وزمن الوصول، بينما تحافظ واجهات برمجة التطبيقات MCP وA2A والمتعددة الوسائط على سير العمليات المتقدمة. تشغيل OmniRoute على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن مفاتيح API وقواعد التوجيه وبيانات الاستخدام الخاصة بك تظل تحت سيطرتك بدلاً من وكيل مستضاف.