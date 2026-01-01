خصم يصل إلى 69% على OmniRoute

انشر OmniRoute بنقرة واحدة.

بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توجه أي نموذج لغوي كبير (LLM) عبر نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI مع استرجاع ذكي وضغط للرموز.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر OmniRoute بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ OmniRoute

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام OmniRoute

OmniRoute هو بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توحد أكثر من 230 مزود نموذج خلف نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI. وجه Claude Code، Codex، Cursor، Cline، أو Copilot إلى عنوان URL واحد ويقوم OmniRoute بتوجيه كل طلب إلى أفضل نموذج متاح — بما في ذلك العشرات من مستويات Claude وGPT وGemini المجانية — مع التراجع التلقائي عندما يفشل المزود أو يصل إلى حد معين.

يقلل ضغط RTK وCaveman المكدس الخاص به من 15 إلى 95% من الرموز قبل أن تغادر الطلبات خادمك، مما يقلل التكلفة وزمن الوصول، بينما تحافظ واجهات برمجة التطبيقات MCP وA2A والمتعددة الوسائط على سير العمليات المتقدمة. تشغيل OmniRoute على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن مفاتيح API وقواعد التوجيه وبيانات الاستخدام الخاصة بك تظل تحت سيطرتك بدلاً من وكيل مستضاف.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ OmniRoute

نقطة نهاية موحدة واحدة

اكشف عن واجهة برمجة تطبيقات واحدة متوافقة مع OpenAI ووصل Claude Code، Codex، Cursor، Cline، أو Copilot دون إعداد لكل أداة.

231+ مزودين

توجيه الطلبات عبر أكثر من 231 مزود نموذج، بما في ذلك أكثر من 50 مستوى مجاني من Claude وGPT وGemini.

العودة التلقائية الذكية

إعادة المحاولة تلقائيًا على مزود آخر عندما يفشل أحدهم، أو يتجاوز حدود المعدل، أو يُرجع خطأً، مما يحافظ على تشغيل وكلائك.

ضغط الرمز

يقلل ضغط RTK و Caveman المكدس من 15-95% من الرموز لكل طلب لتقليل التكلفة وتسريع الاستجابات.

MCP ومتعدد الوسائط

تتيح واجهات برمجة التطبيقات المدمجة MCP و A2A ومتعددة الوسائط ربط OmniRoute بأدوات الوكيل وسير عمل الصور أو الصوت.

لماذا تشغّل OmniRoute على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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