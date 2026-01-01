نشر OpenHuman بنقرة واحدة.
نواة ذكاء اصطناعي شخصية مستضافة ذاتيًا تربط أكثر من 118 تطبيقًا وتبني شجرة ذاكرة خاصة تتحكم بها بالكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenHuman
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenHuman
OpenHuman هو ذكاء اصطناعي فائق شخصي مفتوح المصدر مصمم للعمل على بنيتك التحتية الخاصة. مبني حول نواة Rust وشجرة ذاكرة محلية أولاً متوافقة مع Obsidian، يتصل بأكثر من مائة خدمة عبر OAuth بنقرة واحدة — Gmail، Notion، GitHub، Slack، Stripe، Calendar، وغيرها الكثير — ويسحب بهدوء بيانات جديدة إلى قاعدة معرفية خاصة كل عشرين دقيقة.
استضافة OpenHuman ذاتيًا تحافظ على كل بريد إلكتروني ومستند ومحادثة في مساحة عمل تملكها، بينما لا تزال تسمح لك بتوجيه الطلبات إلى نماذج الاستدلال أو السريعة أو الرؤية عند الطلب. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا يوجد احتكار للمورد، ولا ترى أي خدمة ذكاء اصطناعي تابعة لجهة خارجية بياناتك الأولية أبدًا إلا إذا قمت بتوجيهها صراحةً إلى هناك.
الميزات الرئيسية لـ OpenHuman
ذاكرة محلية أولاً
تصل كل رسالة ومستند ومزامنة تكامل إلى متجر SQLite محلي وخزينة متوافقة مع Obsidian يمكنك قراءتها وتحريرها ونسخها احتياطيًا مباشرة على القرص.
أكثر من 118 تكامل
موصلات OAuth بنقرة واحدة لـ Gmail و Notion و GitHub و Slack و Stripe و Calendar وعشرات غيرها، مع عامل خلفية يقوم بتحديث البيانات كل عشرين دقيقة.
أدوات الوكيل الأصلي
يتيح البحث المدمج في الويب، وكشط البيانات، والوصول إلى نظام الملفات، وعمليات Git، والصوت (تحويل الكلام إلى نص/تحويل النص إلى كلام) للوكلاء التصرف نيابة عنك دون الحاجة إلى أطر عمل إضافية خارجية.
ضغط TokenJuice
ضاغط موجه على الجهاز يزيل الرموز الزائدة من استدعاءات الوكيل، مما يقلل تكاليف واجهة برمجة تطبيقات النموذج بنسبة تصل إلى 80% في سير العمل طويل الأمد.
توجيه النموذج الموحد
التبديل بين نماذج الاستدلال، السريعة، والرؤية من خلال اشتراك واحد، أو توجيه النواة إلى الواجهات الخلفية المحلية لـ Ollama و LM Studio لخصوصية كاملة.
نواة RPC محصنة
تعرض نواة Rust عديمة الرأس نقطة نهاية RPC مصادق عليها بواسطة حامل، وتعمل كحاوية للقراءة فقط مع قدرات مُسقطة، وتتزاوج بسلاسة مع عملاء سطح المكتب عبر الشبكة.
لماذا تشغّل OpenHuman على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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