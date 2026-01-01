OpenHuman هو ذكاء اصطناعي فائق شخصي مفتوح المصدر مصمم للعمل على بنيتك التحتية الخاصة. مبني حول نواة Rust وشجرة ذاكرة محلية أولاً متوافقة مع Obsidian، يتصل بأكثر من مائة خدمة عبر OAuth بنقرة واحدة — Gmail، Notion، GitHub، Slack، Stripe، Calendar، وغيرها الكثير — ويسحب بهدوء بيانات جديدة إلى قاعدة معرفية خاصة كل عشرين دقيقة.

استضافة OpenHuman ذاتيًا تحافظ على كل بريد إلكتروني ومستند ومحادثة في مساحة عمل تملكها، بينما لا تزال تسمح لك بتوجيه الطلبات إلى نماذج الاستدلال أو السريعة أو الرؤية عند الطلب. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا يوجد احتكار للمورد، ولا ترى أي خدمة ذكاء اصطناعي تابعة لجهة خارجية بياناتك الأولية أبدًا إلا إذا قمت بتوجيهها صراحةً إلى هناك.