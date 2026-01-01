انشر CoreControl بنقرة واحدة.
لوحة تحكم البنية التحتية المستضافة ذاتيًا لإدارة الخوادم، ومراقبة وقت تشغيل التطبيقات، وتصور مخطط شبكتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CoreControl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CoreControl
CoreControl هو لوحة تحكم للبنية التحتية مستضافة ذاتيًا تمنح الفرق والأفراد رؤية موحدة لمجموعة خوادمهم. يتتبع تفاصيل أجهزة الخادم، ويراقب وقت تشغيل التطبيقات مع سجلات التوفر التاريخية، ويولد مخططات تدفق الشبكة، ويعرض مقاييس وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والقرص في الوقت الفعلي التي يجمعها وكيل مصاحب خفيف الوزن.
على عكس خدمات المراقبة المستضافة، يعمل CoreControl بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويخزن جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL محلية. يمكن للفرق تنظيم الخوادم والتطبيقات في مجموعات، وتعيين أدوار المالك أو المسؤول أو المستخدم، وتتبع صحة البنية التحتية دون إرسال البيانات إلى خدمات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ CoreControl
جرد أجهزة الخادم
أضف ونظم جميع خوادمك بمواصفات الأجهزة، ومؤشرات الحالة، وروابط سريعة للوحات الإدارة من لوحة تحكم واحدة.
مراقبة وقت تشغيل التطبيق
تتبع ما إذا كانت الخدمات المستضافة ذاتيًا تعمل أم لا في الوقت الفعلي، مع سجلات التوفر التاريخية وتنبيهات الإشعارات.
عميل مقاييس خفيف الوزن
وكيل مصاحب يعتمد على Go يجمع استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة العشوائية (RAM) ومساحة القرص من كل خادم ويدفع المقاييس إلى لوحة التحكم المركزية بدون تبعيات ثقيلة.
تصور الشبكة
أنشئ مخططات تدفق شبكة مرئية لتوثيق وفهم كيفية اتصال خوادمك وخدماتك ببعضها عبر بنيتك التحتية.
أدوار الفريق والصلاحيات
ادعُ أعضاء الفريق وقم بتعيين أدوار المالك أو المسؤول أو المستخدم للتحكم في من يمكنه إدارة البنية التحتية وعرض تقارير المراقبة.
لماذا تشغّل CoreControl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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