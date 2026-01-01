انشر Whishper بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة متكاملة لنسخ الصوت والترجمة والشرح (subtitling) ذاتية الاستضافة، تشغل Whisper والترجمة والتحرير بالكامل على الخادم الخاص بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Whishper
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Whishper
Whishper هو مجموعة برامج مفتوحة المصدر للنسخ وإنشاء الترجمات تعمل على تشغيل OpenAI Whisper محليًا لتحويل الكلام إلى نص بدقة عالية دون إرسال الصوت إلى أي خدمة طرف ثالث. قم بتحميل ملفات الوسائط، والصق أي عنوان URL مدعوم بواسطة yt-dlp، ويتولى Whishper مهمة النسخ والترجمة وتحرير الترجمات في مكان واحد — كل ذلك من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة.
يُبقي استضافة Whishper ذاتيًا التسجيلات الحساسة — المقابلات، الاجتماعات، المحاضرات، مكالمات العملاء — بالكامل على بنيتك التحتية. يضيف محرك LibreTranslate المدمج ترجمة آلية دون اتصال بالإنترنت عبر عشرات اللغات، ويتيح لك محرر الترجمة المدمج ضبط التوقيت وتقسيم المقاطع والتصدير إلى SRT أو VTT أو TXT أو JSON دون مغادرة المتصفح.
الميزات الرئيسية لـ Whishper
نسخ Whisper المحلي
مدعوم بـ FasterWhisper، قم بنسخ الصوت والفيديو على أجهزتك الخاصة بدون أي استدعاءات API خارجية أو رسوم لكل دقيقة.
URL واستيعاب الملفات
أسقط ملفًا مباشرةً أو الصق أي رابط URL مدعوم بواسطة yt-dlp — يوتيوب، بودكاست، روابط مباشرة — ويقوم Whishper بجلبها ونسخها.
الترجمة دون اتصال
محرك LibreTranslate المدمج يترجم النصوص المكتوبة إلى عشرات اللغات دون إرسال النص إلى واجهة برمجة تطبيقات ترجمة تجارية.
محرر ترجمة مدمج
تعديل التوقيت، تقسيم أو إدراج مقاطع، ومشاهدة تحذيرات CPS مباشرة بينما يقوم المشغل بتمييز السطر النشط أثناء تشغيل الصوت.
صيغ تصدير متعددة
تنزيل النصوص المكتملة بتنسيق SRT أو VTT أو TXT أو JSON، أو انسخ النص الخام مباشرة إلى الحافظة.
ملفات تعريف CPU و GPU
يعمل على مثيلات وحدة المعالجة المركزية القياسية فورًا ويدعم تسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) من NVIDIA لنسخ أسرع بكثير على الأجهزة القادرة.
لماذا تشغّل Whishper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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