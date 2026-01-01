انشر MaxKB بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة RAG مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI من مستنداتك ومصادر بياناتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MaxKB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MaxKB
MaxKB هي منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات مدعومة بتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). تقوم بمعالجة ملفات PDF وWord وExcel وMarkdown وHTML وتحويلها إلى تضمينات متجهة وربطها باختيارك من نماذج اللغات الكبيرة (LLM) — OpenAI أو Claude أو Llama أو Qwen أو DeepSeek أو نموذج محلي. يتيح محرك سير العمل المرئي للفرق نشر وكلاء أسئلة وأجوبة ذكية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
استضافة MaxKB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وتفاعلات العملاء والمعرفة التجارية بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مما يلغي تكاليف السحابة لكل استعلام مع منحك تحكمًا كاملاً في اختيار النموذج وخصوصية البيانات.
الميزات الرئيسية لـ MaxKB
أسئلة وأجوبة مدعومة بتقنية RAG
يعالج المستندات تلقائيًا إلى تضمينات متجهية للحصول على إجابات دقيقة ومستندة إلى المصدر للاستفسارات المعقدة.
استيعاب متعدد التنسيقات
يستورد ملفات PDF و Word و Excel و Markdown و HTML والنص العادي — بالإضافة إلى الزحف عبر الويب لبناء قواعد معرفية من المحتوى عبر الإنترنت.
مرونة النموذج
يعمل مع OpenAI و Claude و Llama و Qwen و DeepSeek والنماذج المستضافة محليًا، بحيث يمكنك اختيار الأنسب للتكلفة والخصوصية.
محرك سير العمل البصري
نسّق عمليات الذكاء الاصطناعي متعددة الخطوات وادمج الوكلاء في أنظمة خدمة العملاء أو الموارد البشرية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
تكامل API
تجعل واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة ومقتطفات التضمين من السهل إضافة وكيل الذكاء الاصطناعي إلى أي موقع ويب أو تطبيق موجود.
لماذا تشغّل MaxKB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."