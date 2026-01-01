MaxKB هي منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات مدعومة بتقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). تقوم بمعالجة ملفات PDF وWord وExcel وMarkdown وHTML وتحويلها إلى تضمينات متجهة وربطها باختيارك من نماذج اللغات الكبيرة (LLM) — OpenAI أو Claude أو Llama أو Qwen أو DeepSeek أو نموذج محلي. يتيح محرك سير العمل المرئي للفرق نشر وكلاء أسئلة وأجوبة ذكية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

استضافة MaxKB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وتفاعلات العملاء والمعرفة التجارية بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مما يلغي تكاليف السحابة لكل استعلام مع منحك تحكمًا كاملاً في اختيار النموذج وخصوصية البيانات.