نشر EMQX بنقرة واحدة.
وسيط MQTT عالي الأداء ومفتوح المصدر لإنترنت الأشياء والمراسلة في الوقت الفعلي، مزود بلوحة تحكم ويب مدمجة للإدارة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ EMQX
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام EMQX
EMQX هو وسيط رسائل MQTT مفتوح المصدر وقابل للتطوير بدرجة عالية، مصمم لإنترنت الأشياء (IoT)، والأتمتة الصناعية، وتدفق البيانات في الوقت الفعلي. يتعامل مع ملايين اتصالات MQTT المتزامنة بزمن استجابة يقل عن جزء من الألف من الثانية، ويدعم MQTT 3.1 و 3.1.1 و 5.0 بالإضافة إلى MQTT عبر WebSockets. يتيح لك محرك القواعد المدمج معالجة رسائل الأجهزة وتوجيهها وتحويلها دون الحاجة إلى كتابة كود الواجهة الخلفية، مع الاتصال مباشرة بقواعد البيانات والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP.
توفر لوحة التحكم الويب المضمنة واجهة إدارة شاملة لمراقبة صحة المجموعة وإحصائيات الاتصال وأشجار الاشتراكات وتدفقات محرك القواعد في الوقت الفعلي. يمنحك استضافة EMQX ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لرسائل إنترنت الأشياء الخاصة بك — لا توجد رسوم سحابية لكل رسالة، ولا قيود على المورد، ورؤية كاملة لطبقة اتصال جهازك.
الميزات الرئيسية لـ EMQX
دعم MQTT 5.0
تطبيق MQTT 5.0 كامل يتضمن انتهاء صلاحية الجلسة، وانتهاء صلاحية الرسالة، ورموز السبب، والاشتراكات المشتركة، وأنماط الطلب/الاستجابة لتطبيقات إنترنت الأشياء الحديثة.
محرك القواعد المدمج
قم بمعالجة رسائل الجهاز وتصفيتها وتوجيهها باستخدام قواعد شبيهة بلغة SQL تقوم بإعادة توجيه البيانات إلى قواعد البيانات أو Kafka أو خطافات الويب HTTP أو وسطاء MQTT الآخرين دون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة.
MQTT عبر ويب سوكيتس
ربط متصفحات الويب وعملاء JavaScript مباشرة بـ EMQX عبر اتصالات WebSocket آمنة، مما يتيح لوحات معلومات إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى جسر منفصل.
لوحة تحكم إدارة الويب
راقب عدد الاتصالات، وأشجار الاشتراكات، ومعدلات الرسائل، وأداء محرك القواعد في الوقت الفعلي من خلال واجهة الويب الإدارية المدمجة.
تزامن عالٍ
يتعامل EMQX مع ملايين اتصالات الأجهزة المتزامنة على عقدة واحدة، مما يجعله مناسبًا لكل شيء بدءًا من إعدادات التشغيل الآلي للمنازل الصغيرة وصولاً إلى عمليات النشر الصناعية واسعة النطاق.
لماذا تشغّل EMQX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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