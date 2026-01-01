EMQX هو وسيط رسائل MQTT مفتوح المصدر وقابل للتطوير بدرجة عالية، مصمم لإنترنت الأشياء (IoT)، والأتمتة الصناعية، وتدفق البيانات في الوقت الفعلي. يتعامل مع ملايين اتصالات MQTT المتزامنة بزمن استجابة يقل عن جزء من الألف من الثانية، ويدعم MQTT 3.1 و 3.1.1 و 5.0 بالإضافة إلى MQTT عبر WebSockets. يتيح لك محرك القواعد المدمج معالجة رسائل الأجهزة وتوجيهها وتحويلها دون الحاجة إلى كتابة كود الواجهة الخلفية، مع الاتصال مباشرة بقواعد البيانات والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP.

توفر لوحة التحكم الويب المضمنة واجهة إدارة شاملة لمراقبة صحة المجموعة وإحصائيات الاتصال وأشجار الاشتراكات وتدفقات محرك القواعد في الوقت الفعلي. يمنحك استضافة EMQX ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لرسائل إنترنت الأشياء الخاصة بك — لا توجد رسوم سحابية لكل رسالة، ولا قيود على المورد، ورؤية كاملة لطبقة اتصال جهازك.