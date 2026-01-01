imgproxy هو خادم مستقل عالي الأداء لمعالجة الصور فوريًا. بدلاً من كتابة تعليمات برمجية لمعالجة الصور في تطبيقك أو دفع رسوم SaaS لكل تحويل، يمكنك نشر imgproxy مرة واحدة وتحويل الصور عبر معلمات URL. قم بتغيير حجم الصور وقصها وتحويلها ووضع علامة مائية عليها وتحسينها عن طريق إنشاء عنوان URL — لا يلزم إجراء أي تغييرات على تخزين الصور أو مسار التسليم الخاص بك.

مبني على libvips، يعالج imgproxy الصور بشكل أسرع بكثير من ImageMagick مع استهلاك أقل للذاكرة. وهو يدعم JPEG و PNG و WebP و AVIF و GIF والمزيد، مع اختيار تلقائي للتنسيق للحصول على أفضل نسبة جودة إلى حجم. تمنحك الاستضافة الذاتية تحويلات صور غير محدودة بتكلفة VPS ثابتة وبدون تسعير لكل طلب.