نشر imgproxy بنقرة واحدة.
خادم معالجة صور سريع وآمن وفوري يقوم بتغيير حجم الصور وتحويلها وتحسينها عبر طلبات بسيطة قائمة على عناوين URL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ imgproxy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام imgproxy
imgproxy هو خادم مستقل عالي الأداء لمعالجة الصور فوريًا. بدلاً من كتابة تعليمات برمجية لمعالجة الصور في تطبيقك أو دفع رسوم SaaS لكل تحويل، يمكنك نشر imgproxy مرة واحدة وتحويل الصور عبر معلمات URL. قم بتغيير حجم الصور وقصها وتحويلها ووضع علامة مائية عليها وتحسينها عن طريق إنشاء عنوان URL — لا يلزم إجراء أي تغييرات على تخزين الصور أو مسار التسليم الخاص بك.
مبني على libvips، يعالج imgproxy الصور بشكل أسرع بكثير من ImageMagick مع استهلاك أقل للذاكرة. وهو يدعم JPEG و PNG و WebP و AVIF و GIF والمزيد، مع اختيار تلقائي للتنسيق للحصول على أفضل نسبة جودة إلى حجم. تمنحك الاستضافة الذاتية تحويلات صور غير محدودة بتكلفة VPS ثابتة وبدون تسعير لكل طلب.
الميزات الرئيسية لـ imgproxy
المعالجة القائمة على الرابط
حوّل الصور عن طريق إنشاء عنوان URL — لا تغييرات في الكود، ولا إعادة عمل لخط أنابيب الصور، ولا حزم تطوير برامج (SDKs) لتثبيتها في تطبيقك.
تحويل الشكل
تقديم WebP أو AVIF تلقائيًا للمتصفحات التي تدعمها، مع الرجوع إلى JPEG أو PNG للعملاء الأقدم.
دعم التخزين السحابي
جلب الصور المصدر مباشرة من S3، أو Google Cloud Storage، أو Azure Blob، أو أي عنوان URL لبروتوكول HTTP دون نسخ الملفات إلى الخادم.
حماية من قنابل الصور
تمنع القيود المدمجة على دقة المصدر وحجم الملف هجمات فك الضغط التي قد تستنفد ذاكرة الخادم.
توقيع الرابط
تمنع توقيعات URL التشفيرية الاستخدام غير المصرح به لنسخة imgproxy الخاصة بك كوكيل صور عام للأغراض العامة.
لماذا تشغّل imgproxy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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