Tududi هو تطبيق إنتاجي مستضاف ذاتيًا لإدارة المهام والمشاريع والمناطق والملاحظات في هيكل هرمي نظيف. يتجاوز قوائم المهام الأساسية بمحرك مهام متكررة كامل، ومزامنة CalDAV (tasks.org، Apple Reminders، Thunderbird)، وتكامل Telegram لإنشاء المهام والملخصات اليومية، وخيار OIDC/SSO للنشر الجماعي. تدعم الواجهة 24 لغة وأنماط العرض الداكن/الفاتح.

تضمن استضافة Tududi الذاتية بقاء بيانات مهامك بالكامل على خادمك الخاص — لا اشتراك، لا تعدين بيانات، ولا وصول طرف ثالث إلى مشاريعك وملاحظاتك. نظرًا لأنه يعمل على SQLite، لا توجد خدمة قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها: حاوية واحدة، وحدتا تخزين، وأداة الإنتاجية الخاصة بك تعمل خلف HTTPS.