انشر Tududi بنقرة واحدة.
مدير مهام ومشاريع مستضاف ذاتيًا مع مزامنة CalDAV ومهام متكررة ومصادقة OIDC.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tududi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tududi
Tududi هو تطبيق إنتاجي مستضاف ذاتيًا لإدارة المهام والمشاريع والمناطق والملاحظات في هيكل هرمي نظيف. يتجاوز قوائم المهام الأساسية بمحرك مهام متكررة كامل، ومزامنة CalDAV (tasks.org، Apple Reminders، Thunderbird)، وتكامل Telegram لإنشاء المهام والملخصات اليومية، وخيار OIDC/SSO للنشر الجماعي. تدعم الواجهة 24 لغة وأنماط العرض الداكن/الفاتح.
تضمن استضافة Tududi الذاتية بقاء بيانات مهامك بالكامل على خادمك الخاص — لا اشتراك، لا تعدين بيانات، ولا وصول طرف ثالث إلى مشاريعك وملاحظاتك. نظرًا لأنه يعمل على SQLite، لا توجد خدمة قاعدة بيانات منفصلة لإدارتها: حاوية واحدة، وحدتا تخزين، وأداة الإنتاجية الخاصة بك تعمل خلف HTTPS.
الميزات الرئيسية لـ Tududi
التسلسل الهرمي للمشاريع والمناطق
تنظيم المهام داخل المشاريع، وتجميع المشاريع في مناطق، وتتبع تقدم المهام الفرعية — كل ذلك في واجهة واحدة نظيفة.
مزامنة CalDAV
مزامنة المهام ثنائية الاتجاه مع أي عميل متوافق مع CalDAV: tasks.org، Apple Reminders، Thunderbird، والمزيد.
محرك المهام المتكررة
جدولة المهام لتتكرر بأنماط يومية أو أسبوعية أو شهرية أو مخصصة مع التوليد التلقائي للحالات المستقبلية.
تكامل Telegram
إنشاء مهام وتلقي ملخصات يومية عبر بوت تيليجرام دون فتح واجهة الويب.
دعم OIDC و SSO
المصادقة عبر Google، أو Okta، أو Keycloak، أو Azure AD، أو أي موفر OpenID Connect لعمليات نشر الفريق.
لماذا تشغّل Tududi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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