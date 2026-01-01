انشر FeatBit بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لعلامات الميزات والتجارب، مبنية كبديل مستضاف ذاتيًا لـ LaunchDarkly.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FeatBit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FeatBit
FeatBit عبارة عن منصة لإدارة الميزات على مستوى المؤسسات تتيح لفرق الهندسة نشر التعليمات البرمجية خلف علامات الميزات، وتشغيل عمليات الطرح التدريجي، واستهداف شرائح مستخدمين محددة، والتراجع فورًا دون إعادة النشر. توفر حزم SDK أصلية لعشر لغات شائعة وخادم تقييم في الوقت الفعلي يحافظان على مزامنة تغييرات العلامات عبر العملاء في أقل من ثانية.
استضافة FeatBit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على تكوينات العلامات وقواعد استهداف المستخدم وسجلات التدقيق داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مقعد وبدون حصص تقييم شهرية. يأتي النشر مزودًا بواجهة المستخدم للإدارة، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وخادم التقييم، وخدمة التحليلات، وPostgreSQL، وكلها مهيأة مسبقًا خلف HTTPS.
الميزات الرئيسية لـ FeatBit
بث العلامات في الوقت الحقيقي
يدفع خادم تقييم مخصص تحديثات العلامات إلى حزم تطوير البرامج (SDKs) عبر WebSockets بحيث تصبح التغييرات سارية المفعول في العملاء في غضون أجزاء من الثانية من التبديل.
نشر مستهدف للمستخدمين
اطرح الميزات بناءً على النسبة المئوية، أو سمة المستخدم، أو الشريحة المحددة بالاسم، واجمع القواعد لحصر الإصدارات على مجموعات محددة قبل إطلاقها عالميًا.
تجارب A/B الأصلية
اربط متغيرات العلامة بمقاييس المنتج وقم بإجراء التجارب من البداية إلى النهاية باستخدام التحليلات المضمنة، مما يلغي الحاجة إلى أداة تجريب منفصلة.
عشرة SDKs رسمية
تدمج حزم تطوير البرامج (SDKs) للخادم والعميل لـ JavaScript و Java و .NET و Go و Python و Node و PHP و Rust و Android و iOS العلامات في أي مكدس إنتاجي.
سجل التدقيق والتاريخ
يتم تسجيل كل تغيير في العلامة أو الشريحة أو القاعدة مع الجهة الفاعلة والطابع الزمني والفرق، مما يجعل عمليات التراجع ومراجعات الامتثال مباشرة.
تحديد نطاق المشروع والبيئة
تنظيم العلامات في مشاريع ذات بيئات تطوير واختبار وإنتاج معزولة، لكل منها مفاتيح SDK وقواعد استهداف خاصة بها.
لماذا تشغّل FeatBit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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