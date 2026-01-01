FeatBit عبارة عن منصة لإدارة الميزات على مستوى المؤسسات تتيح لفرق الهندسة نشر التعليمات البرمجية خلف علامات الميزات، وتشغيل عمليات الطرح التدريجي، واستهداف شرائح مستخدمين محددة، والتراجع فورًا دون إعادة النشر. توفر حزم SDK أصلية لعشر لغات شائعة وخادم تقييم في الوقت الفعلي يحافظان على مزامنة تغييرات العلامات عبر العملاء في أقل من ثانية.

استضافة FeatBit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على تكوينات العلامات وقواعد استهداف المستخدم وسجلات التدقيق داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مقعد وبدون حصص تقييم شهرية. يأتي النشر مزودًا بواجهة المستخدم للإدارة، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وخادم التقييم، وخدمة التحليلات، وPostgreSQL، وكلها مهيأة مسبقًا خلف HTTPS.