خصم يصل إلى 69% على FeatBit

انشر FeatBit بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر لعلامات الميزات والتجارب، مبنية كبديل مستضاف ذاتيًا لـ LaunchDarkly.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر FeatBit بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ FeatBit

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام FeatBit

FeatBit عبارة عن منصة لإدارة الميزات على مستوى المؤسسات تتيح لفرق الهندسة نشر التعليمات البرمجية خلف علامات الميزات، وتشغيل عمليات الطرح التدريجي، واستهداف شرائح مستخدمين محددة، والتراجع فورًا دون إعادة النشر. توفر حزم SDK أصلية لعشر لغات شائعة وخادم تقييم في الوقت الفعلي يحافظان على مزامنة تغييرات العلامات عبر العملاء في أقل من ثانية.

استضافة FeatBit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على تكوينات العلامات وقواعد استهداف المستخدم وسجلات التدقيق داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مقعد وبدون حصص تقييم شهرية. يأتي النشر مزودًا بواجهة المستخدم للإدارة، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وخادم التقييم، وخدمة التحليلات، وPostgreSQL، وكلها مهيأة مسبقًا خلف HTTPS.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ FeatBit

بث العلامات في الوقت الحقيقي

يدفع خادم تقييم مخصص تحديثات العلامات إلى حزم تطوير البرامج (SDKs) عبر WebSockets بحيث تصبح التغييرات سارية المفعول في العملاء في غضون أجزاء من الثانية من التبديل.

نشر مستهدف للمستخدمين

اطرح الميزات بناءً على النسبة المئوية، أو سمة المستخدم، أو الشريحة المحددة بالاسم، واجمع القواعد لحصر الإصدارات على مجموعات محددة قبل إطلاقها عالميًا.

تجارب A/B الأصلية

اربط متغيرات العلامة بمقاييس المنتج وقم بإجراء التجارب من البداية إلى النهاية باستخدام التحليلات المضمنة، مما يلغي الحاجة إلى أداة تجريب منفصلة.

عشرة SDKs رسمية

تدمج حزم تطوير البرامج (SDKs) للخادم والعميل لـ JavaScript و Java و .NET و Go و Python و Node و PHP و Rust و Android و iOS العلامات في أي مكدس إنتاجي.

سجل التدقيق والتاريخ

يتم تسجيل كل تغيير في العلامة أو الشريحة أو القاعدة مع الجهة الفاعلة والطابع الزمني والفرق، مما يجعل عمليات التراجع ومراجعات الامتثال مباشرة.

تحديد نطاق المشروع والبيئة

تنظيم العلامات في مشاريع ذات بيئات تطوير واختبار وإنتاج معزولة، لكل منها مفاتيح SDK وقواعد استهداف خاصة بها.

لماذا تشغّل FeatBit على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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