انشر LobeChat بنقرة واحدة.
واجهة دردشة حديثة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي تدعم OpenAI و Anthropic و Ollama وأكثر من 20 مزودًا آخر لـ LLM.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LobeChat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LobeChat
LobeChat هو إطار عمل دردشة AI مصقول ومفتوح المصدر مع أكثر من 75,000 نجمة على GitHub يقدم تجربة شبيهة بـ ChatGPT مع السماح لك بالاتصال بأي مزود LLM تختاره. يدعم OpenAI و Anthropic Claude و Google Gemini و Mistral و Groq و Ollama وعشرات غيرها — كل ذلك من واجهة موحدة واحدة مع إدارة المحادثات والمكونات الإضافية وتحميل الملفات والدعم الصوتي.
استضافة LobeChat ذاتيًا تعني أن مفاتيح API الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة، وبيانات المحادثة لا يتم تسجيلها أبدًا بواسطة منصة خارجية، ورمز وصول يحافظ على خصوصية مثيلك. البنية خفيفة الوزن التي تعتمد على العميل فقط لا تحتاج إلى قاعدة بيانات، وتعمل بكفاءة جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الرئيسية لـ LobeChat
أكثر من 20 مزودًا لـ LLM
اتصل بـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle، وMistral، وOllama، والمزيد دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو إدارة واجهات منفصلة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع الدردشة باستخدام البحث عبر الويب، وتنفيذ التعليمات البرمجية، وتوليد الصور، وقدرات أخرى من خلال نظام المكونات الإضافية المدمج.
دعم الملفات والرؤية
قم بتحميل المستندات والصور لتحليلها بواسطة نماذج قادرة على الرؤية مباشرة داخل المحادثة.
مساعدات AI المخصصة
أنشئ شخصيات ذكاء اصطناعي قابلة لإعادة الاستخدام مع مطالبات نظام مخصصة ومعلمات نموذج لمهام أو سير عمل محددة.
تفاعلات صوتية
استخدم تحويل النص إلى كلام والكلام إلى نص لإجراء محادثات بدون استخدام اليدين مع أي مزود LLM متصل.
لماذا تشغّل LobeChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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