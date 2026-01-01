LimeSurvey هي منصة استبيانات مفتوحة المصدر رائدة تمكن الباحثين والشركات والمؤسسات من إنشاء استبيانات احترافية عبر الإنترنت. تدعم أكثر من 80 لغة، ومنطق التفرع المتقدم، وإدارة المشاركين، وخيارات تصدير البيانات الشاملة بما في ذلك تنسيقات SPSS و Excel.

بفضل أنواع أسئلتها الشاملة، والتصميم المخصص، وهندسة المكونات الإضافية، توفر LimeSurvey إمكانات استبيانات على مستوى المؤسسات بدون رسوم اشتراك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به، وRedis لإدارة الجلسات السريعة، وتوجيه Traefik HTTPS لتقديم الاستبيانات بشكل آمن.