انشر LimeSurvey بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء استبيانات وجمع البيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LimeSurvey
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LimeSurvey
LimeSurvey هي منصة استبيانات مفتوحة المصدر رائدة تمكن الباحثين والشركات والمؤسسات من إنشاء استبيانات احترافية عبر الإنترنت. تدعم أكثر من 80 لغة، ومنطق التفرع المتقدم، وإدارة المشاركين، وخيارات تصدير البيانات الشاملة بما في ذلك تنسيقات SPSS و Excel.
بفضل أنواع أسئلتها الشاملة، والتصميم المخصص، وهندسة المكونات الإضافية، توفر LimeSurvey إمكانات استبيانات على مستوى المؤسسات بدون رسوم اشتراك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به، وRedis لإدارة الجلسات السريعة، وتوجيه Traefik HTTPS لتقديم الاستبيانات بشكل آمن.
الميزات الرئيسية لـ LimeSurvey
أنواع الأسئلة المتقدمة
اختر من بين أكثر من 28 نوعًا من الأسئلة بما في ذلك أسئلة المصفوفة، والترتيب، وتحميل الملفات، والأسئلة القائمة على المعادلات لأي سيناريو استبيان.
منطق التشعب
أنشئ استبيانات ديناميكية تُظهر أو تُخفي الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة باستخدام مدير تعبيرات قوي.
استبيانات متعددة اللغات
أنشئ استبيانات بأكثر من 80 لغة مع دعم تلقائي للنص من اليمين إلى اليسار لجمع بيانات عالمي حقيقي.
تصدير البيانات وتحليلها
تصدير النتائج إلى تنسيقات SPSS و R و Excel و CSV باستخدام أدوات الإحصائيات المضمنة والرسوم البيانية والجداول التبادلية.
إدارة المشاركين
تتبع المستجيبين باستخدام الوصول المستند إلى الرمز المميز، وإرسال التذكيرات، والتحكم في الحصص لإدارة استبيان دقيقة.
لماذا تشغّل LimeSurvey على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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