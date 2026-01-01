كومغا هو خادم وسائط مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للقصص المصورة والمانغا والشرائط المصورة والمجلات والكتب الإلكترونية. يقوم بمسح مكتبتك من تنسيقات CBZ و CBR و EPUB و PDF وتنسيقات الأرشيف الأخرى، ويستخرج البيانات الوصفية، ويولد الصور المصغرة، ويعرض كل شيء من خلال قارئ ويب سريع بالإضافة إلى خلاصات OPDS و Kobo Sync و KOReader Sync للتطبيقات الأصلية وأجهزة الحبر الإلكتروني.

استضافة كومغا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحول أي مجلد من ملفات القصص المصورة والمانغا إلى مكتبة خاصة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة يمكنك قراءتها من أي مكان — على الويب، أو على جهاز Kobo أو KOReader للحبر الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات متوافقة مع OPDS مثل Panels و Chunky و KyBook. لا توجد رسوم اشتراك، ولا إدارة حقوق رقمية (DRM)، ولا توجد منصة تقرر ما يبقى في مكتبتك.