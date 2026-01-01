نشر كومغا بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة والمانجا والمجلات والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS ومزامنة Kobo ومزامنة KOReader.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Komga
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Komga
كومغا هو خادم وسائط مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للقصص المصورة والمانغا والشرائط المصورة والمجلات والكتب الإلكترونية. يقوم بمسح مكتبتك من تنسيقات CBZ و CBR و EPUB و PDF وتنسيقات الأرشيف الأخرى، ويستخرج البيانات الوصفية، ويولد الصور المصغرة، ويعرض كل شيء من خلال قارئ ويب سريع بالإضافة إلى خلاصات OPDS و Kobo Sync و KOReader Sync للتطبيقات الأصلية وأجهزة الحبر الإلكتروني.
استضافة كومغا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحول أي مجلد من ملفات القصص المصورة والمانغا إلى مكتبة خاصة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة يمكنك قراءتها من أي مكان — على الويب، أو على جهاز Kobo أو KOReader للحبر الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات متوافقة مع OPDS مثل Panels و Chunky و KyBook. لا توجد رسوم اشتراك، ولا إدارة حقوق رقمية (DRM)، ولا توجد منصة تقرر ما يبقى في مكتبتك.
الميزات الرئيسية لـ Komga
القصص المصورة وصيغ الكتب الإلكترونية
يتعامل مع CBZ وCBR وZIP وRAR و7Z وEPUB وPDF بشكل أصلي، مع استخراج البيانات الوصفية من ComicInfo.xml وEPUB OPF وعلامات ComicRack.
قارئ ويب مدمج
قارئ ويب سريع ومتجاوب مع وضع الصفحتين المزدوجتين، وتخطيطات ملائمة للعرض والارتفاع، ومزامنة تقدم القراءة عبر الأجهزة.
خلاصات OPDS
تجعل نقاط نهاية OPDS v1 و v2 برنامج Komga متوافقًا مع القراء الأصليين مثل Panels و Chunky و KyBook و Moon+ Reader وعشرات غيرهم بشكل جاهز للاستخدام.
مزامنة Kobo و KOReader
يدعم المزامنة الأصلية لـ Kobo و KOReader دفع المحتوى الجديد وتذكر موضع القراءة على أجهزة الحبر الإلكتروني دون الحاجة إلى تحميل الملفات يدويًا.
مسح المكتبات الأوتوماتيكي
مراقبة نظام الملفات المباشرة بالإضافة إلى عمليات الفحص المجدولة تحافظ على مزامنة المكتبة بينما تقوم بإسقاط ملفات القصص المصورة والكتب الإلكترونية الجديدة في مجلد البيانات.
متعدد المستخدمين والمشاركة
تتيح المكتبات الخاصة بكل مستخدم، وقيود العمر، وأدوار المشاركة للقراءة فقط للعائلات أو مجموعات القراءة مشاركة خادم واحد دون أن يتعارضوا مع بعضهم البعض.
لماذا تشغّل Komga على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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